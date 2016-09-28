А если это любовь?

|Ник Киргиос и Айла Томлянович
фото Getty Images
О том, что австралиец "неровно дышит" к бывшей хорватской, а ныне австралийской теннисистке, было известно уже давно. Они постоянно общались в социальных сетях, их видели на тренировках и матчах друг друга, но до января 2016 года пара всячески отрицала наличие между ними романа. В прошлом году они впервые появились вместе на вечеринке перед Уимблдоном, а затем Киргиоса видели на матче первого раунда на этом же турнире, в котором Томлянович играла против чешки Клары Коукаловой. Пожалуй, посторонним наблюдателям все было понятно уже тогда, но Айла продолжала твердить, что они "просто хорошие друзья". А на прямые вопросы журналистов девушка отвечала, что Ник просто болеет за всех австралийцев и постоянно ходит на их матчи (что, кстати, чистая правда) и она очень благодарна ему, что он поддерживает ее карьеру.
А тут еще, спустя всего месяц после Уимблдона 2015 года, разразился жуткий скандал, виновником которого стал Ник Киргиос. Во время матча в Монреале австралиец решил прилюдно "поддеть" своего соперника Стана Вавринка и его девушку Донну Векич. Желание унизить соперника обернулось против самого Киргиоса. Его имя не полоскал только ленивый, а при таких обстоятельствах рассказывать о собственной личной жизни уже становится как-то не с руки.
Тем не менее, на Australian Open 2016 года Киргиосу и Томлянович все-таки пришлось "выйти из тени". Они не только не скрывали нежных чувств на публике, но и вместе играли в миксте, а на пресс-конференции после матча наконец-то признались, что между ними существуют отношения. Правда, первый совместный "блин" оказался комом - австралийцы проиграли очень сильному дуэту Иван Додиг - Сания Мирза. "Она сказала, что я был слишком строг к себе. Просто быть на корте вместе с ней, это уже прекрасно", - сказал Киргиос на послематчевой пресс-конференции. "Мы много тренировались вместе - я знаю, к чему она тяготеет на корте, я знаю ее сильные стороны и я знаю, как она любит играть. Так что с этим все было просто". Что же касается Айлы, то вот что она сказала по поводу матча вместе со своим бойфрендом: "Да, мы играли впервые вместе. Это было весело, но я не люблю проигрывать. Так что, было бы конечно лучше, если бы мы могли сыграть удачнее."
|На Australian Open 2016 года пара не скрывала своих чувств от окружающих
фото Channel Seven
|Ник Киргиос и Айла Томлянович
|Ник Киргиос и Айла Томлянович в миксте на Australian Open 2016 года
фото Getty Images
|Ник Киргиос и Айла Томлянович на US Open 2016 года
фото Getty Images
Возможно, через какое-то время страсть пройдет, а татуировка останется на всю оставшуюся жизнь и будет напоминать о прошедших чувствах. Хотя, кто знает, ведь у нас же есть примеры из личной жизни ведущих теннисистов (Джокович, Маррей, Федерер и Надаль), которые говорят о том, что можно иметь нежные чувства и одного партнера очень длительное время. Возможно, Ник Киргиос и Айла Томлянович еще одна такая теннисная пара?
|Ник Киргиос: "Happiness is 🔑 @ajlatom"
фото Instagram/Ник Киргиос
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