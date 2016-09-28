среда, 28 сентября 2016 г.

А если это любовь?

Ник Киргиос и Айла Томлянович
фото Getty Images
Пока его коллеги по цеху украшают себя татуировками с различными философскими изречениями (мода последних пары лет), Ник Киргиос оказался на редкость банальным и ко множеству собственных татуировок добавил еще одну: украсил свое запястье татушкой с именем любимой девушки. На своей странице в Instagram он выложил фотографию руки с именем "Ajla". Даже  те, кто интересуется теннисом время от времени и то наверное знают, что именно так зовут подругу теннисиста - Айла Томлянович.



О том, что австралиец "неровно дышит" к бывшей хорватской, а ныне австралийской теннисистке, было известно уже давно. Они постоянно общались в социальных сетях, их видели на тренировках и матчах друг друга, но до января 2016 года пара всячески отрицала наличие между ними романа. В прошлом году они впервые появились вместе на вечеринке перед Уимблдоном, а затем Киргиоса видели на матче первого раунда на этом же турнире, в котором Томлянович играла против чешки Клары Коукаловой. Пожалуй, посторонним наблюдателям все было понятно уже тогда, но Айла продолжала твердить, что они "просто хорошие друзья". А на прямые вопросы журналистов девушка отвечала, что Ник просто болеет за всех австралийцев и постоянно ходит на их матчи (что, кстати, чистая правда) и она очень благодарна ему, что он поддерживает ее карьеру.



А тут еще, спустя всего месяц после Уимблдона 2015 года, разразился жуткий скандал, виновником которого стал Ник Киргиос. Во время матча в Монреале австралиец решил прилюдно "поддеть" своего соперника Стана Вавринка и его девушку Донну Векич. Желание унизить соперника обернулось против самого Киргиоса. Его имя не полоскал только ленивый, а при таких обстоятельствах рассказывать о собственной личной жизни уже становится как-то не с руки.

Тем не менее, на Australian Open 2016 года Киргиосу и Томлянович все-таки пришлось "выйти из тени". Они  не только не скрывали нежных чувств на публике, но и вместе играли в миксте, а на пресс-конференции после матча наконец-то признались, что между ними существуют отношения. Правда, первый совместный "блин" оказался комом - австралийцы проиграли очень сильному дуэту Иван Додиг - Сания Мирза. "Она сказала, что я был слишком строг к себе. Просто быть на корте вместе с ней, это уже прекрасно", - сказал Киргиос на послематчевой пресс-конференции. "Мы много тренировались вместе -  я знаю, к чему она тяготеет на корте, я знаю ее сильные стороны и я знаю, как она любит играть. Так что с этим все было просто". Что же касается Айлы, то вот что она сказала по поводу матча вместе со своим бойфрендом: "Да, мы играли впервые вместе. Это было весело, но я не люблю проигрывать. Так что, было бы конечно лучше, если бы мы могли сыграть удачнее."

На Australian Open 2016 года пара не скрывала своих чувств от окружающих
фото Channel Seven

Ник Киргиос и Айла Томлянович
Ник Киргиос и Айла Томлянович в миксте на Australian Open 2016 года
фото Getty Images
После Australian Open Айла Томлянович в этом сезоне больше не играла. Она перенесла операцию на плече и начала тренироваться только несколько недель назад. Большую часть года Киргиос был вынужден путешествовать без нее, но его Instagram пестрит фотографиями Томлянович с подписью "Я скучаю по тебе". Австралиец заработал себе в теннисе репутацию "плохого парня", который постоянно сквернословит на корте, пререкается с судьями на вышке и вообще, делает много таких вещей, которые большинство игроков себе не позволяют. Тем интереснее узнать его немного с другой стороны. С прошлого года Ник Киргиос играет без собственного тренера, однако в одном из интервью он признался, что в его окружении есть человек, который дает ему определенные советы. "Я не собираюсь говорить кто это. Надеюсь, я продолжу выигрывать, а она  продолжит давать мне советы."
Ник Киргиос и Айла Томлянович на US Open 2016 года
фото Getty Images
Житейская мудрость гласит, что оставлять на собственном теле татуировки с именами возлюбленных, это очень опрометчивая идея. В жизни ничего не вечно, в том числе и любовь.
Возможно, через какое-то время страсть пройдет, а татуировка останется на всю оставшуюся жизнь и будет напоминать о прошедших чувствах. Хотя, кто знает, ведь у нас же есть примеры из личной жизни ведущих теннисистов (Джокович, Маррей, Федерер и Надаль), которые говорят о том, что можно иметь нежные чувства и одного партнера очень длительное время. Возможно, Ник Киргиос и Айла Томлянович еще одна такая теннисная пара?


Ник Киргиос: "Happiness is 🔑 @ajlatom"
фото Instagram/Ник Киргиос

Автор: на
Ярлыки: , , , ,

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