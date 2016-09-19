Обзор турниров 38 недели 2016 года (Санкт-Петербург, Метц, Токио, Гуанчжоу, Сеул)

После короткого недельного перерыва, теннисисты вновь приступают к работе. Впрочем, за неделю, прошедшую после завершения US Open, несколько важных событий все-таки произошло. Во-первых, в минувший уикэнд состоялись матчи Кубка Дэвиса, по итогам которых Британия не смогла защитить свой титул, ну а российская команда вновь вернулась в Мировую группу, обыграв в холодной Москве команду Казахстана. WTA провело два турнира International, в которых выиграли теннисистки, впервые завоевавшие титулы: в Квебеке победу праздновала француженка Осеан Доден, а в Токио счастье улыбнулось американке Кристине Макхейл.
На этой неделе мужчины пока играют в Европе, ну а девушки уже перебрались в Азию.
ATP-тур
Санкт-Петербург, Россия (официальное название St. Petersburg Open) - ATP250 - хард (зал)
Метц, Франция (официальное название - Moselle Open) - ATP250 - хард (зал)
WTA-тур
Токио, Япония (официальное название - Toray Pan Pacific Open) - WTA Премьер - хард
Сеул, Корея (официальное название - Korea Open Tennis) - WTA Inernational - хард
Гуанчжоу (официальное название - Guangzhou Open) - WTA Intetnational - хард
Турнир в Санкт-Петербурге не только сохранил свое место в календаре, но и заполучил отличный состав участников, среди который чемпион US Open Стан Вавринка. Более того, в списке еще два представителя топ-10 - Милош Раонич и Томаш Бердых. Чех пропустил US Open из-за операции по удалению аппендицита и теперь вновь возвращается на теннисный корт. В Санкт-Петербурге сыграет практически вся российская команда Кубка Дэвиса в составе Евгения Донского, Андрея Кузнецова и Андрея Рублева, последний получил на турнир вайлдкард. Еще двумя обладателями вайлдкард стали Карен Хачанов и Александр Бублик. А Даниил Медведев пробился в основную сетку через квалификацию. Среди участников турнира также российский ветеран Михаил Южный, который начинает турнир против Янко Типсаревича. Именно Южный стал последним российским победителем этого турнира в 2004 году. Есть ли шанс у кого-то из россиян повторить это достижение или же главный трофей достанется кому-то из "теннисных тяжеловесов"?
Сетка турнира в Санкт-Петербурге
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге 986 380 долларов, главный приз 163 485 долларов и 250 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул защищает Милош Раонич.
Турнир во французском Метце пройдет уже 14-й раз подряд. За последние семь лет здесь шесть раз победу праздновали французы и лишь в 2014 году эту компанию немного "разбавил" бельгиец Давид Гоффен. Вернулся Давид и в этом году в Метц, на этот раз в качестве второго сеяного. Ну а первый номер посева получил неугомонный австриец Доминик Тим, которого много критиковали в последнее время за слишком насыщенное расписание. Судя по всему, урок не слишком пошел молодому теннисисту впрок - на осень у него расписаны практически все недели. С другой стороны, если у парня есть желание и здоровье играть - пусть дерзает.
Компанию Гоффену и Тиму составили французы Лука Пуйе, Жиль Симон, Пьер-Юг Эрбер, Бенуа Пэр, Пол-Анри Матье и Жульен Бенетто. Вайлдкард получил Томми Робредо, долгое время не игравший из-за травмы.
Сетка турнира в Метце
Призовой фонд турнира в Метце 520 070 евро, главный приз 82 450 евро и 250 рейтинговых очков. Джо-Вилфред Тсонга свой прошлогодний титул не защищает. Француз снялся с трех турниров подряд из-за травмы.
В японскую столицу съехались лучшие теннисистки WTA-тура, за исключением разве что Серены Вильямс и Ангелик Кербер. Сетку возглавляет Гарбинье Мугуруза, второй номер посева у действующей чемпионки Агнешки Радванской, а третий номер посева у финалистки US Open Каролины Плишковой. Сюда же добавим Мэдисон Кис, Петру Квитову, Анастасию Павлюченкову, Доминику Цибулкову и Карлу Суарес Наварро. К "теневым" фавориткам вполне можно отнести и чемпионку Рио Монику Пуиг, которая уже выиграла свой матч первого круга.
Один очень приятный момент - в основную сетку столь престижного и представительного турнира получила вайлдкард молодая российская теннисистка - Олеся Первушина. Причем Олесе даже с сеткой немного подфартило - в соперницы по первому раунду ей досталась победительница квалификации Магда Линетт. Так что у Первушиной есть хороший шанс на удачный дебют.
Сетка турнира в Токио
Призовой фонд турнира в Токио 1 000 000 долларов, главный приз 193 850 долларов и 470 рейтинговых очков.
В Сеуле состав участниц не такой впечатляющий, тем не менее, и здесь сыграют несколько известных теннисисток. Возглавляет сетку действующая чемпионка и 23-й номер рейтинга Ирина-Камелия Бегу, второй номер посева у Йоханны Ларссон. Среди претенденток на титул также Кристина Младенович, Кирстен Флипкенс, Камила Джорджи и Моника Никулеску.
Сетка турнира в Сеуле
Призовой фонд турнира в Сеуле 250 000 долларов, главный приз 43 000 долларов и 280 рейтинговых очков.
Турнир в Гуанчжоу вполне можно назвать турне "последней надежды". Здесь много тех, кто когда-то знал лучшие времена, но сейчас такие турниры - это реальный шанс поправить свое положение в рейтинге. Сетку возглавляет бывшая теннисистка топ-10 Сара Эррани, нынче находящаяся лишь на 36-м месте, а второй номер посева у бывшей первой ракетки мира Елены Янкович. Здесь же сыграет бывшая финалистка Уимблдона Сабин Лисицки, которая даже на турнире такого уровня не смогла получить посева. Впрочем, возможно даже здесь этим девушкам не удастся преуспеть - на подходе много молодых теннисисток, которые находятся в хорошей форме. Среди них четвертьфиналистка US Open Ана Конюх, две финалистки турнира в Токио, состоявшегося на прошлой неделе - Катерина Синякова и Кристина Макхейл.
Сетка турнир в Гуанчжоу
Призовой фонд турнира в Гуанчжоу 250 000 долларов, главный приз 43 000 долларов и 280 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул будет защищать Елена Янкович.
На этой неделе мужчины пока играют в Европе, ну а девушки уже перебрались в Азию.
ATP-тур
Санкт-Петербург, Россия (официальное название St. Petersburg Open) - ATP250 - хард (зал)
Метц, Франция (официальное название - Moselle Open) - ATP250 - хард (зал)
WTA-тур
Токио, Япония (официальное название - Toray Pan Pacific Open) - WTA Премьер - хард
Сеул, Корея (официальное название - Korea Open Tennis) - WTA Inernational - хард
Гуанчжоу (официальное название - Guangzhou Open) - WTA Intetnational - хард
Турнир в Санкт-Петербурге не только сохранил свое место в календаре, но и заполучил отличный состав участников, среди который чемпион US Open Стан Вавринка. Более того, в списке еще два представителя топ-10 - Милош Раонич и Томаш Бердых. Чех пропустил US Open из-за операции по удалению аппендицита и теперь вновь возвращается на теннисный корт. В Санкт-Петербурге сыграет практически вся российская команда Кубка Дэвиса в составе Евгения Донского, Андрея Кузнецова и Андрея Рублева, последний получил на турнир вайлдкард. Еще двумя обладателями вайлдкард стали Карен Хачанов и Александр Бублик. А Даниил Медведев пробился в основную сетку через квалификацию. Среди участников турнира также российский ветеран Михаил Южный, который начинает турнир против Янко Типсаревича. Именно Южный стал последним российским победителем этого турнира в 2004 году. Есть ли шанс у кого-то из россиян повторить это достижение или же главный трофей достанется кому-то из "теннисных тяжеловесов"?
Сетка турнира в Санкт-Петербурге
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге 986 380 долларов, главный приз 163 485 долларов и 250 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул защищает Милош Раонич.
Турнир во французском Метце пройдет уже 14-й раз подряд. За последние семь лет здесь шесть раз победу праздновали французы и лишь в 2014 году эту компанию немного "разбавил" бельгиец Давид Гоффен. Вернулся Давид и в этом году в Метц, на этот раз в качестве второго сеяного. Ну а первый номер посева получил неугомонный австриец Доминик Тим, которого много критиковали в последнее время за слишком насыщенное расписание. Судя по всему, урок не слишком пошел молодому теннисисту впрок - на осень у него расписаны практически все недели. С другой стороны, если у парня есть желание и здоровье играть - пусть дерзает.
Компанию Гоффену и Тиму составили французы Лука Пуйе, Жиль Симон, Пьер-Юг Эрбер, Бенуа Пэр, Пол-Анри Матье и Жульен Бенетто. Вайлдкард получил Томми Робредо, долгое время не игравший из-за травмы.
Сетка турнира в Метце
Призовой фонд турнира в Метце 520 070 евро, главный приз 82 450 евро и 250 рейтинговых очков. Джо-Вилфред Тсонга свой прошлогодний титул не защищает. Француз снялся с трех турниров подряд из-за травмы.
В японскую столицу съехались лучшие теннисистки WTA-тура, за исключением разве что Серены Вильямс и Ангелик Кербер. Сетку возглавляет Гарбинье Мугуруза, второй номер посева у действующей чемпионки Агнешки Радванской, а третий номер посева у финалистки US Open Каролины Плишковой. Сюда же добавим Мэдисон Кис, Петру Квитову, Анастасию Павлюченкову, Доминику Цибулкову и Карлу Суарес Наварро. К "теневым" фавориткам вполне можно отнести и чемпионку Рио Монику Пуиг, которая уже выиграла свой матч первого круга.
|Однажды в Токио собрались...
слева направо: Петра Квитова, Янина Викмайер, Белинда Бенчич, Каролина Плишкова
фото Твиттер/Петра Квитова
Один очень приятный момент - в основную сетку столь престижного и представительного турнира получила вайлдкард молодая российская теннисистка - Олеся Первушина. Причем Олесе даже с сеткой немного подфартило - в соперницы по первому раунду ей досталась победительница квалификации Магда Линетт. Так что у Первушиной есть хороший шанс на удачный дебют.
Сетка турнира в Токио
Призовой фонд турнира в Токио 1 000 000 долларов, главный приз 193 850 долларов и 470 рейтинговых очков.
В Сеуле состав участниц не такой впечатляющий, тем не менее, и здесь сыграют несколько известных теннисисток. Возглавляет сетку действующая чемпионка и 23-й номер рейтинга Ирина-Камелия Бегу, второй номер посева у Йоханны Ларссон. Среди претенденток на титул также Кристина Младенович, Кирстен Флипкенс, Камила Джорджи и Моника Никулеску.
Сетка турнира в Сеуле
Призовой фонд турнира в Сеуле 250 000 долларов, главный приз 43 000 долларов и 280 рейтинговых очков.
Турнир в Гуанчжоу вполне можно назвать турне "последней надежды". Здесь много тех, кто когда-то знал лучшие времена, но сейчас такие турниры - это реальный шанс поправить свое положение в рейтинге. Сетку возглавляет бывшая теннисистка топ-10 Сара Эррани, нынче находящаяся лишь на 36-м месте, а второй номер посева у бывшей первой ракетки мира Елены Янкович. Здесь же сыграет бывшая финалистка Уимблдона Сабин Лисицки, которая даже на турнире такого уровня не смогла получить посева. Впрочем, возможно даже здесь этим девушкам не удастся преуспеть - на подходе много молодых теннисисток, которые находятся в хорошей форме. Среди них четвертьфиналистка US Open Ана Конюх, две финалистки турнира в Токио, состоявшегося на прошлой неделе - Катерина Синякова и Кристина Макхейл.
Сетка турнир в Гуанчжоу
Призовой фонд турнира в Гуанчжоу 250 000 долларов, главный приз 43 000 долларов и 280 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул будет защищать Елена Янкович.
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