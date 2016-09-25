Обзор турниров 39 недели 2016 года (Чэнду, Шэньчжэнь, Ухань, Ташкент)

Со следующей недели теннисная жизнь полностью перемещается на Восток. Полагаю, что какая-то часть аудитории, находящаяся в Европе, окажется в проигравших, поскольку большая часть матчей будет проходить в ранние утренние часы. Зато болельщики, проживающие на Востоке, смогут сполна насладиться любимым видом спорта. Ну, и соболезнования теннисистам, которым предстоит пережить очередной джет лег в этом сезоне.
ATP-тур
Чэнду, Китай (официальное название - Chengdu Open) - ATP250 (хард)
Шэньчжэнь, Китай (официальное название - Shenzhen Open) - ATP250 (хард)
WTA-тур
Ухань, Китай (официальное название - 2016 Dongfeng Motor Wuhan) - WTA Премьер (хард)
Ташкент, Узбекистан (официальное название - Tashkent Open) - WTA International
C этого сезона из календаря ATP-тура исчез турнир в Куала-Лумпур, его место занял турнир в Чэнду, в Китае. Передислокация произошла по желанию владельца, компании IMG. Наверное, игрокам такое перемещение даже выгодно с какой-то точки зрения. В Малайзии турнир проводился в зале, а в Китае он будет проходить на открытых хардовых кортах, что дает возможность теннисистам лучше подготовиться к тем условиям, в которых они будут играть позже в Шанхае и Пекине.
Возглавляет сетку в Чэнду неутомимый Доминик Тим, который с финала в Метце прямиком направится в Китай. Сложно сказать, где черпает столько сил этот человек-энерджайзер и насколько его еще хватит. Уже в финале Метца австриец выглядел заметно уставшим, плюс впереди у него долгий перелет и акклиматизация. Даже при всем при том, что на первые пару раундов у него довольно неплохая сетка, честно говоря, я не слишком рассчитываю, что он сможет побороться здесь за титул. Гораздо больше шансов у его основных конкурентов - Ника Киргиоса, Григора Димитрова, Фелисиано Лопеса и Виктора Троицки. Возможно, в борьбу за трофей также вмешаются Кевин Андерсон, Жоао Соуза или Маркос Багдатис. В основную сетку турнира в Чэнду также попали два российских теннисиста - Карен Хачанов и Константин Кравчук.
Сетка турнира в Чэнду
Призовой фонд турнира в Чэнду 947 735 долларов, главный приз 148 860 долларов и 250 рейтинговых очков.
Еще один турнир ATP состоится в другом китайском городе, Шэньчжэне. Сетку возглавляет прошлогодний чемпион Томаш Бердых. Посев в основной сетке получили Иржи Веселый, Бернард Томич, Александр Зверев, Фабио Фоньини, Бенуа Пэр и Давид Гоффен. Вероятно, именно эти игроки и разыграют между собой главный трофей, потому как основная часть остальных участников заметно уступает им в классе.
Сетка турнира в Шэньчжэне
Призовой фонд турнира в Шэньчжэне 704 140 долларов, главный приз 114 000 тысяч долларов и 250 рейтинговых очков.
Впервые после US Open вся элита женского тенниса собралась в китайском Ухане для участия в турнире категории Премьер. Единственное исключение составляет Серена Вильямс, которая хоть и была первоначально в списках участниц, снялась как с Уханя, так и с другого китайского Премьера в Пекине. Вторая ракетка мира заявила, что ей "надоело играть с травмами", поэтому она постарается вернуться на корт только на итоговом турнире в Сингапуре. Очевидно, травмы все-таки не такие серьезные, ведь они не помешали второй ракетке мира принять участие в выставочном матче. Участие Серены в китайских турнирах изначально было под большим вопросом - она не слишком любит играть в Азии после US Open, да и занята она сейчас больше "модными" вопросами. После участия в открытии новой Академии Муратоглу, Вильямс запланировала посетить неделю высокой моды в Милане.
Отсутствие Серены в Ухане означает, что Ангелик Кербер останется на первой позиции в рейтинге. по крайней мере, в ближайшее время. Игры в основной сетке Уханя начались уже в воскресенье, причем есть несколько интересных результатов. Екатерина Макарова обыграла Сабин Лисицки, которой предоставили вайлкард на турнир, а Роберта Винчи оставила не у дел чемпионку Рио Монику Пуиг. В первый же день сразу две теннисистки не смогли доиграть свои матчи - Тимеа Бачински и Белинда Бенчич снялись из-за травм.
Курьезный случай произошел с россиянкой Дарьей Касаткиной. Дебютантка WTA-тура хоть и проходила по рейтингу напрямую в основную сетку турнира, но забыла вовремя записаться на турнир. В итоге Даше пришлось проходить через квалификацию, которую она успешно и преодолела. В первом раунде ей предстоит встреча с другой победительницей квалификации Юлией Гергес.
Сетка турнира в Ухане
Призовой фонд турнира в Ухане 2 589 000 долларов, главный приз 471 700 долларов и 900 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул будет защищать Винус Вильямс.
Тем теннисисткам, кому не хватило рейтинга для участия в турнире в Ухане, имели возможность записаться на турнир в Ташкенте. Самой высокорейтинговой теннисисткой здесь является 58-я ракетка мира Кирстен Флипкенс, а второй номер достался представительнице Турции Чагле Бююкакчай, после того, как с турнира снялась Йоханна Ларссон. Несмотря на довольно слабый состав участниц, уже в первом раунде есть несколько интересных пар: Сорана Кирстя сыграет с Франческой Скьявоне, Куруми Нара с финалисткой юниорского Уимблдона Дайаной Ястремской, Леся Цуренко с Евгенией Родиной, а Анна-Каролина Шмидлова с Марией Саккари. И хотя за предыдущие пять лет существования турнира победительницам ни раз не удалось защитить свой титул, в этот раз такую попытку предпримет прошлогодняя чемпионка Нао Хибино.
Сетка турнира в Ташкенте
Призовой фонд турнира в Ташкенте 250 000 долларов, главный приз 43 000 долларов и 280 рейтинговых очков.
ATP-тур
Чэнду, Китай (официальное название - Chengdu Open) - ATP250 (хард)
Шэньчжэнь, Китай (официальное название - Shenzhen Open) - ATP250 (хард)
WTA-тур
Ухань, Китай (официальное название - 2016 Dongfeng Motor Wuhan) - WTA Премьер (хард)
Ташкент, Узбекистан (официальное название - Tashkent Open) - WTA International
C этого сезона из календаря ATP-тура исчез турнир в Куала-Лумпур, его место занял турнир в Чэнду, в Китае. Передислокация произошла по желанию владельца, компании IMG. Наверное, игрокам такое перемещение даже выгодно с какой-то точки зрения. В Малайзии турнир проводился в зале, а в Китае он будет проходить на открытых хардовых кортах, что дает возможность теннисистам лучше подготовиться к тем условиям, в которых они будут играть позже в Шанхае и Пекине.
|Пока турнир не начался, организаторы развлекают своих участников. Кевин Андерсон и Джон Миллман пытаются
что-то изобразить с чайниками с длинными носиками
фото Твиттер/Chengdu Open
Возглавляет сетку в Чэнду неутомимый Доминик Тим, который с финала в Метце прямиком направится в Китай. Сложно сказать, где черпает столько сил этот человек-энерджайзер и насколько его еще хватит. Уже в финале Метца австриец выглядел заметно уставшим, плюс впереди у него долгий перелет и акклиматизация. Даже при всем при том, что на первые пару раундов у него довольно неплохая сетка, честно говоря, я не слишком рассчитываю, что он сможет побороться здесь за титул. Гораздо больше шансов у его основных конкурентов - Ника Киргиоса, Григора Димитрова, Фелисиано Лопеса и Виктора Троицки. Возможно, в борьбу за трофей также вмешаются Кевин Андерсон, Жоао Соуза или Маркос Багдатис. В основную сетку турнира в Чэнду также попали два российских теннисиста - Карен Хачанов и Константин Кравчук.
Сетка турнира в Чэнду
Призовой фонд турнира в Чэнду 947 735 долларов, главный приз 148 860 долларов и 250 рейтинговых очков.
Еще один турнир ATP состоится в другом китайском городе, Шэньчжэне. Сетку возглавляет прошлогодний чемпион Томаш Бердых. Посев в основной сетке получили Иржи Веселый, Бернард Томич, Александр Зверев, Фабио Фоньини, Бенуа Пэр и Давид Гоффен. Вероятно, именно эти игроки и разыграют между собой главный трофей, потому как основная часть остальных участников заметно уступает им в классе.
Сетка турнира в Шэньчжэне
Призовой фонд турнира в Шэньчжэне 704 140 долларов, главный приз 114 000 тысяч долларов и 250 рейтинговых очков.
Впервые после US Open вся элита женского тенниса собралась в китайском Ухане для участия в турнире категории Премьер. Единственное исключение составляет Серена Вильямс, которая хоть и была первоначально в списках участниц, снялась как с Уханя, так и с другого китайского Премьера в Пекине. Вторая ракетка мира заявила, что ей "надоело играть с травмами", поэтому она постарается вернуться на корт только на итоговом турнире в Сингапуре. Очевидно, травмы все-таки не такие серьезные, ведь они не помешали второй ракетке мира принять участие в выставочном матче. Участие Серены в китайских турнирах изначально было под большим вопросом - она не слишком любит играть в Азии после US Open, да и занята она сейчас больше "модными" вопросами. После участия в открытии новой Академии Муратоглу, Вильямс запланировала посетить неделю высокой моды в Милане.
Отсутствие Серены в Ухане означает, что Ангелик Кербер останется на первой позиции в рейтинге. по крайней мере, в ближайшее время. Игры в основной сетке Уханя начались уже в воскресенье, причем есть несколько интересных результатов. Екатерина Макарова обыграла Сабин Лисицки, которой предоставили вайлкард на турнир, а Роберта Винчи оставила не у дел чемпионку Рио Монику Пуиг. В первый же день сразу две теннисистки не смогли доиграть свои матчи - Тимеа Бачински и Белинда Бенчич снялись из-за травм.
Курьезный случай произошел с россиянкой Дарьей Касаткиной. Дебютантка WTA-тура хоть и проходила по рейтингу напрямую в основную сетку турнира, но забыла вовремя записаться на турнир. В итоге Даше пришлось проходить через квалификацию, которую она успешно и преодолела. В первом раунде ей предстоит встреча с другой победительницей квалификации Юлией Гергес.
|Супер мимишная фотка - пока мамы позируют на фото на вечеринке игроков (Татьяна Мария и Катерина Бондаренко) их дочери делают то же самое неподалеку
фото Твиттер/Полин Парменье
Сетка турнира в Ухане
Призовой фонд турнира в Ухане 2 589 000 долларов, главный приз 471 700 долларов и 900 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул будет защищать Винус Вильямс.
Тем теннисисткам, кому не хватило рейтинга для участия в турнире в Ухане, имели возможность записаться на турнир в Ташкенте. Самой высокорейтинговой теннисисткой здесь является 58-я ракетка мира Кирстен Флипкенс, а второй номер достался представительнице Турции Чагле Бююкакчай, после того, как с турнира снялась Йоханна Ларссон. Несмотря на довольно слабый состав участниц, уже в первом раунде есть несколько интересных пар: Сорана Кирстя сыграет с Франческой Скьявоне, Куруми Нара с финалисткой юниорского Уимблдона Дайаной Ястремской, Леся Цуренко с Евгенией Родиной, а Анна-Каролина Шмидлова с Марией Саккари. И хотя за предыдущие пять лет существования турнира победительницам ни раз не удалось защитить свой титул, в этот раз такую попытку предпримет прошлогодняя чемпионка Нао Хибино.
Сетка турнира в Ташкенте
Призовой фонд турнира в Ташкенте 250 000 долларов, главный приз 43 000 долларов и 280 рейтинговых очков.
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