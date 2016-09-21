Жером Энель, теннисист, который боялся летать

|Жером Энель с трофеем турнира в Метце
Мне попалась на глаза статья о теннисисте, который был вынужден прекратить свою карьеру из-за аэрофобии. Предлагаю вам ее перевод.
Если Деннис Бергкамп доказал, что можно стать футбольной легендой, не поднимаясь на борт самолета, то для теннисиста все выглядит гораздо сложнее. Доказательством тому Жером Энель, чья карьера практически так не состоялась после победы на турнире "Open de Moselle" в 2004 году из-за страха перед полетами.
Для теннисиста полеты на самолете такие же обыденные, как для обычного человека поездки на метро или на автомобиле по утрам на работу. Для них вошли в привычку долгие часы в аэропортах, остановки и фильмы, которые они чаще смотрят, пролетая над Атлантическим или Тихим океанами, чем в кинотеатрах. Это часть их работы. В течение всего сезона им часто приходится покупать билеты или отменять поездки в последнюю минуту. Матс Виландер является тем счастливчиком, который избежал террористической атаки на самолет компании Pan American в 1988 году над Локерби. Десять лет спустя, Марк Россе отложил свое возвращение в Швейцарию после поражения в первом раунде US Open, чтобы пообедать с другом в китайском ресторане. Когда он проснулся, то узнал, что самолет Swissair, которым он должен был лететь, разбился в Канаде. Никто из пассажиров не выжил. В принципе, страх перед полетами (или аэрофобия) несовместимы с удачной теннисной карьерой, поскольку теннисистам приходится посещать четыре континента. Большая надежда французского тенниса в девяностых, Оливье Мути, принимал участие только в турнирах, которые находились в пределах 500 км от его дома, после того, как он пережил не самый удачный полет, возвращаясь из Афин в 2000 году. Это обстоятельство очень сильно ограничило его прогресс, как игрока.
Побеждал Агасси и Федерера
Чтобы участвовать в Open de Moselle проблема перелетов для Мути была не актуальна, поскольку он сам был из Метца. Однако во время турнира 2004 года. домашний фаворит проиграл во втором раунде и местной публике оставалось только поболеть за Жерома Энеля, который жил в часе езды от Метца, недалеко от Мюлуза. После того, как он прошел квалификацию, наступил его звездный час. Он обыграл аргентинца Хосе Акасусо, своих соотечественников Марка Жикеля, Арно Клима и Пола-Анри Матье. В финале, он очень удивил всех, обыграв 18-летнего Ришара Гаске (7-6, 6-4). В 24 года Энель выиграл свой первый турнир ATP и вошел в топ-100. С этим рейтингом он уже мог бронировать билеты на следующий Australian Open, не проходя через квалификационные раунды. Но была одна проблема: Энель ненавидел летать. Поскольку этот вопрос возник после победы в Open de Moselle, он решил: "Я не люблю летать, но я должен сыграть в Мельбурне, потому что это первый грандшлем сезона".
Французская публика узнала об этом любопытном теннисисте на несколько месяцев раньше, на Ролан Гарросе. Занимая 271 место в рейтинге, он обыграл в трех сетах Андре Агасси на центральном корте, причем это оказался последний матч американца в Париже. "Вы не знаете меня, я не удивлен", - иронически сказал герой дня на своей пресс-конференции. Энель тогда объяснил, что он предпочитает играть челленджеры по финансовым мотивам, а кроме того потому, что он не любит летать. Страх перед полетами возник у него с годами, хотя в юниорские годы он путешествовал и в Австралию, и в США. В 1997 году он даже обыграл очень молодого Роджера Федерера на турнире в .... Венесуэле. И все же, этот парень не относился к заядлым путешественникам. "Например, он никогда не играл в Индии, потому что у него был страх перед малоразвитыми странами", - призналась как-то его девушка.
"Самолет оказался в центре зоны турбулентности"
Но в январе 2005 года обидчик Андре Агасси все-таки поднялся на самолет, летевший рейсом Париж - Мельбурн, чтобы принять участие в своем первом Australian Open. И его последнем, как оказалось. И если поражение в первом раунде от великолепного Михаила Южного не было для француза особенно удивительным или травматичным, то его обратный полет домой оказался настоящим кошмаром. "Самолет попал в зону турбулетности. И после этого я стал задавать себе все больше и больше вопросов. Более того, в прошлом, я уже попадал в два очень неприятных полета". Энель стал летать все меньше и меньше, кроме того, он пожертвовал своими азиатскими и американскими турами. В Европе было достаточно турниров, на которые можно было добраться поездом или автомобилем, "но когда мне нужно было снова садится на самолет, я становился очень напряженным, это стало помехой и препятствием для моей карьеры".
После завершения карьеры в 2009 году, Жером Энель остался в мире тенниса. Он тренировал игроков 13 и 14 лет в академии, основанной Тьери Асьоном недалеко от Парижа, и является одним из тренеров Николя Маю, который стал первым номером рейтинга в паре. Но опять же, его фобия так и осталась, но не мог сопровождать своего игрока на Олимпиаду в Рио или на US Open. "У меня все еще есть этот страх", - он признался прошлым летом во время своего интеревью газете "L'Alsace. "Для меня это проблема ездить с игроком на протяжении всего года..." Но временами он путешествует, если игрок играет в челленджерах и он может ездить на поезде.
Автор: Alexandre Pedro/We are tennis
Перевод: Madame Fortuna
Никогда не видел, как он играет. Ну хотя я теннис всего несколько раз смотрел. И один раз поставил в бк марафонОтветитьУдалить