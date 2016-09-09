US Open - 2016: Кербер становится первой ракеткой и другие события одиннадцатого дня

Новая первая ракетка WTA - Ангелик Кербер
Восхождение Ангелик Кербер на вершину рейтинга WTA все-таки состоялось, правда с отсрочкой в две недели. Немецкая теннисистка вышла в финал US Open, обыграв Каролин Возняцки, а Серена Вильямс уступила в полуфинале Каролине Плишковой. Чтобы остаться первой ракеткой мира, Вильямс нужно было не только выходить в финал, но и выигрывать титул. Но как и в прошлом году, она вновь уступила в полуфинале домашнего турнира, и снова весьма неожиданно. Конечно, мы знали, что у Плишковой есть игра, способная доставить неприятности Серене, но как всегда, в таких важных матчах даже у самых опытных игроков сдают нервы, не говоря уже о дебютантах. Но недаром чешскую теннисистку некоторые болельщики зовут "терминатором" - она не склонна к излишней эмоциональности и достаточно хорошо владеет собой.
Первая строчка рейтинга досталась Ангелик Кербер вполне заслуженно. Победа на Australian Open, финал Уимблдона плюс она в одном шаге и от титула US Open. Возможно, она и не была настолько стабильна, чтобы выигрывать все подряд, но на самых важных турнирах немецкая теннисистка выступала очень достойно. В связи со сменой караула в женском теннисе, теперь довольно интересен один момент - насколько долго Кербер сумеет удержать свою позицию? До конца сезона ей нужно защищать довольно большое количество очков, в то время как Серена пропустила весь остаток сезона в 2015 году после US Open, и защищать ей сейчас уже ничего не нужно. Как известно, львиную долю бонусов спонсоры выплачивают игрокам именно по окончании сезона, так что возможно американка захочет вернуть себе первую позицию. Серена известна тем, что не она не слишком любит играть осенние турниры в Азии, но возможно, этот сезон окажется исключением. Тем более, что руководство WTA в этом году ввело санкции для тех теннисисток, кто по каким-либо причинам откажется явиться в Сингапур на итоговый турнир года. Безусловно, штрафами Серену не испугать, она достаточно богатая женщина, а вот мотивация вернуть себе первое место, может оказаться гораздо более существенным фактором.
Сегодня состоятся мужские полуфиналы, и хотя впервые за много лет лишь Новак Джокович представляет на такой стадии грандшлема "большую четверку", матчи должны быть вполне конкурентными.
Новак Джокович - Гаэль Монфис
На первый взгляд, "весовые категории" этих игроков уж очень неравны. Джокович будет играть в десятом подряд полуфинале US Open (поразительная стабильность!), а для Монфиса этот будет лишь второй полуфинал грандшлема за восемь лет. Последний раз француз был в полуфинале Ролан Гарроса в 2008 году. Да и сам Гаэль не скрывает, что он Джоковичу не ровня. Комментируя свой предстоящий матч с первой ракеткой мира, он честно признал, что Джокович является в их паре фаворитом, поскольку он гораздо лучший игрок. И все же, Монфис является единственным теннисистом, которым пока на этом US Open не проиграл ни одного сета, хотя справедливости ради нужно признать, что самым высокорейтинговым игроком на его пути к полуфиналу был 25-й номер Лука Пуйе.
Кто-то показывает блестящую игру уже в тинейджерском возрасте, а вот Гаэль Монфис, похоже, из тех игроков, кто может добиться большого успеха лишь во второй половине своей карьеры. И хотя он не бьет себя в грудь со словами "я сделаю все, чтобы обыграть Джоковича", что-то мне подсказывает, что он может доставить в этом матче первой ракетке мира немало неприятностей. Впечатление от его игры такое, что он как "человек-паук" перекрывает практически все пространство корта, и нет таких мячей, которые он не мог бы достать. Однако, все плюсы в его пользу сводит на нет лишь одно обстоятельство - статистика личных встреч. Он проигрывает Джоковичу с разгромным счетом 1-12, а его единственная победа над Новаком состоялась на итальянском фьючерсе в далеком 2004 году.
Кеи Нишикори - Стан Вавринка
Оба теннисиста были андердогами в своих четвертьфинальных матчах, и оба их выиграли. Нишикори сумел обыграть в пяти сетах фаворита этого US Open Энди Маррея, а Вавринка оборвал рейд любимца публики Хуана Мартина дель Потро. Это должен быть очень интересный полуфинал с равными шансами, тем более, что и статистика личных встреч достаточно равная - с преимуществом в один матч ведет Вавринка - 3-2. Здесь уместно вспомнить, что Вавринка пропустил Олимпиаду в Рио, а Нишикори боролся на олимпийском турнире до последнего дня, завоевав бронзу. US Open подошел как раз к той черте, когда усталость может сыграть решающую роль в исходе любого матча. Чисто интуитивно я бы поставила в этом матче на швейцарца.
Расписание матчей US Open на пятницу, 9 сентября
|Ангелик Кербер - первая ракетка мира!
фото Getty Images
Первая строчка рейтинга досталась Ангелик Кербер вполне заслуженно. Победа на Australian Open, финал Уимблдона плюс она в одном шаге и от титула US Open. Возможно, она и не была настолько стабильна, чтобы выигрывать все подряд, но на самых важных турнирах немецкая теннисистка выступала очень достойно. В связи со сменой караула в женском теннисе, теперь довольно интересен один момент - насколько долго Кербер сумеет удержать свою позицию? До конца сезона ей нужно защищать довольно большое количество очков, в то время как Серена пропустила весь остаток сезона в 2015 году после US Open, и защищать ей сейчас уже ничего не нужно. Как известно, львиную долю бонусов спонсоры выплачивают игрокам именно по окончании сезона, так что возможно американка захочет вернуть себе первую позицию. Серена известна тем, что не она не слишком любит играть осенние турниры в Азии, но возможно, этот сезон окажется исключением. Тем более, что руководство WTA в этом году ввело санкции для тех теннисисток, кто по каким-либо причинам откажется явиться в Сингапур на итоговый турнир года. Безусловно, штрафами Серену не испугать, она достаточно богатая женщина, а вот мотивация вернуть себе первое место, может оказаться гораздо более существенным фактором.
|Второй год подряд Серена Вильямс покидает US Open, не добравшись до финала
фото Getty Images
Сегодня состоятся мужские полуфиналы, и хотя впервые за много лет лишь Новак Джокович представляет на такой стадии грандшлема "большую четверку", матчи должны быть вполне конкурентными.
Новак Джокович - Гаэль Монфис
На первый взгляд, "весовые категории" этих игроков уж очень неравны. Джокович будет играть в десятом подряд полуфинале US Open (поразительная стабильность!), а для Монфиса этот будет лишь второй полуфинал грандшлема за восемь лет. Последний раз француз был в полуфинале Ролан Гарроса в 2008 году. Да и сам Гаэль не скрывает, что он Джоковичу не ровня. Комментируя свой предстоящий матч с первой ракеткой мира, он честно признал, что Джокович является в их паре фаворитом, поскольку он гораздо лучший игрок. И все же, Монфис является единственным теннисистом, которым пока на этом US Open не проиграл ни одного сета, хотя справедливости ради нужно признать, что самым высокорейтинговым игроком на его пути к полуфиналу был 25-й номер Лука Пуйе.
Кто-то показывает блестящую игру уже в тинейджерском возрасте, а вот Гаэль Монфис, похоже, из тех игроков, кто может добиться большого успеха лишь во второй половине своей карьеры. И хотя он не бьет себя в грудь со словами "я сделаю все, чтобы обыграть Джоковича", что-то мне подсказывает, что он может доставить в этом матче первой ракетке мира немало неприятностей. Впечатление от его игры такое, что он как "человек-паук" перекрывает практически все пространство корта, и нет таких мячей, которые он не мог бы достать. Однако, все плюсы в его пользу сводит на нет лишь одно обстоятельство - статистика личных встреч. Он проигрывает Джоковичу с разгромным счетом 1-12, а его единственная победа над Новаком состоялась на итальянском фьючерсе в далеком 2004 году.
Кеи Нишикори - Стан Вавринка
Оба теннисиста были андердогами в своих четвертьфинальных матчах, и оба их выиграли. Нишикори сумел обыграть в пяти сетах фаворита этого US Open Энди Маррея, а Вавринка оборвал рейд любимца публики Хуана Мартина дель Потро. Это должен быть очень интересный полуфинал с равными шансами, тем более, что и статистика личных встреч достаточно равная - с преимуществом в один матч ведет Вавринка - 3-2. Здесь уместно вспомнить, что Вавринка пропустил Олимпиаду в Рио, а Нишикори боролся на олимпийском турнире до последнего дня, завоевав бронзу. US Open подошел как раз к той черте, когда усталость может сыграть решающую роль в исходе любого матча. Чисто интуитивно я бы поставила в этом матче на швейцарца.
Расписание матчей US Open на пятницу, 9 сентября
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