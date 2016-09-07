US Open - 2016: превью десятого игрового дня

Перед анонсом сегодняшних матчей несколько слов о главных событиях вчерашнего дня.
Счастливчик Ноле
Честно говоря, я уже давно не припомню, чтобы кому-нибудь так везло. Третий по счету оппонент Джоковича снимаается, не доиграв матча. На этот раз хворь подкосила француза Джо-Вилфреда Тсонга. Проиграв два сета, он решил из-за травмы сняться с матча четвертого круга против первой ракетки мира. А ведь многие аналитики предсказывали, что именно Тсонга станет победителем в этом матче. Когда фортуна улыбается андердогам, это воспринимается обычно с пониманием. Но когда, вопреки всем законам природы, удача сопутствует и без того сильным фаворитам, остается только развести руками. Впрочем, злые языки то ли в шутку, то ли всерьез уже начали вопрошать: "А не носит ли Джокович в своей теннисной сумке куклу вуду?". Кстати, будущий соперник Новака по полуфиналу, Гаэль Монфис, тоже весьма склонен к травмам. Если уж и он не доберется до финальной черты в их следующем матче, ждите - сербского теннисиста обвинят в колдовстве. Если же серьезно, то хочется надеяться на боевой полуфинал, тем более, что Монфис находится в этом сезоне в лучшей форме своей жизни и еще никогда не был так стабилен. К 30-ти годам француз наконец-то осознал, что большую часть матча можно вполне обойтись без трикшотов, а чтобы выигрывать у соперников достаточно лишь немного игровой дисциплины.
Каролин Возняцки готовится завершить карьеру?
Когда удача наконец-то начала улыбаться Каролин Возняцки, неожиданно появились слухи о скором завершении карьеры. С подачи датского таблоида, который брал интервью у Петра Возняцки, стало известно, что теннисистка рассматривает возможность завершения карьеры уже после этого сезона. Хотя, возможно, еще поиграет в 2017 году. В любом случае, как сказал отец теннисистки, его дочь не собирается иметь длительную теннисную карьеру. На пресс-конференции после победы над Анастасией Севастовой, Каролин попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию. Датчанка не стала ничего опровергать, а просто отказалась говорить на эту тему, сославшись на то, что сейчас для нее самое важное - это текущий турнир. Напомню, что Каролин всего лишь 26 лет.
О сегодняшних матчах:
Серена Вильямс - Симона Халеп
В женской сетке турнира главное внимание сегодня будет приковано к матчу между Сереной Вильямс и Симоной Халеп. Четвертый номер посева оказался не слишком удачным для румынской теннисистки - в четвертьфинале она получила самую грозную соперницу из всех возможных. Халеп утверждает, что никогда еще не играла так хорошо, как сейчас, но боюсь, что даже этой формы будет недостаточно, чтобы обыграть Серену. Опыт показывает, что американка редко проводит весь турнир на одном уровне, у нее часто бывают не слишком удачные дни. Очевидно, Симоне остается только рассчитывать, что сегодня случится именно такой день.
Стан Вавринка - Хуан Мартин Дель Потро
Центральным матчем сегодняшнего игрового дня будет встреча между Дель Потро и Вавринка. Парадокс, который встречается в теннисе чрезвычайно редко - фаворитом в этом матче является обладатель вайлдкард, а не третий сеяный теннисист. Впрочем, история знает примеры, когда обладатели вайлдкард выигрывали турнир Большого Шлема, возникнув, казалось бы из ниоткуда. Счет личных встреч 4-2 в пользу аргентинца, а их последняя встреча состоялась в этом году на Уимблдоне. Победу одержал Дель Потро в четырех сетах.
Расписание матчей US Open на среду, 7 сентября
Счастливчик Ноле
Честно говоря, я уже давно не припомню, чтобы кому-нибудь так везло. Третий по счету оппонент Джоковича снимаается, не доиграв матча. На этот раз хворь подкосила француза Джо-Вилфреда Тсонга. Проиграв два сета, он решил из-за травмы сняться с матча четвертого круга против первой ракетки мира. А ведь многие аналитики предсказывали, что именно Тсонга станет победителем в этом матче. Когда фортуна улыбается андердогам, это воспринимается обычно с пониманием. Но когда, вопреки всем законам природы, удача сопутствует и без того сильным фаворитам, остается только развести руками. Впрочем, злые языки то ли в шутку, то ли всерьез уже начали вопрошать: "А не носит ли Джокович в своей теннисной сумке куклу вуду?". Кстати, будущий соперник Новака по полуфиналу, Гаэль Монфис, тоже весьма склонен к травмам. Если уж и он не доберется до финальной черты в их следующем матче, ждите - сербского теннисиста обвинят в колдовстве. Если же серьезно, то хочется надеяться на боевой полуфинал, тем более, что Монфис находится в этом сезоне в лучшей форме своей жизни и еще никогда не был так стабилен. К 30-ти годам француз наконец-то осознал, что большую часть матча можно вполне обойтись без трикшотов, а чтобы выигрывать у соперников достаточно лишь немного игровой дисциплины.
|Новак Джокович
фото Getty Images
Каролин Возняцки готовится завершить карьеру?
Когда удача наконец-то начала улыбаться Каролин Возняцки, неожиданно появились слухи о скором завершении карьеры. С подачи датского таблоида, который брал интервью у Петра Возняцки, стало известно, что теннисистка рассматривает возможность завершения карьеры уже после этого сезона. Хотя, возможно, еще поиграет в 2017 году. В любом случае, как сказал отец теннисистки, его дочь не собирается иметь длительную теннисную карьеру. На пресс-конференции после победы над Анастасией Севастовой, Каролин попросили подтвердить или опровергнуть эту информацию. Датчанка не стала ничего опровергать, а просто отказалась говорить на эту тему, сославшись на то, что сейчас для нее самое важное - это текущий турнир. Напомню, что Каролин всего лишь 26 лет.
|Каролин Возняцки планирует завершение карьеры?
фото Getty Images
О сегодняшних матчах:
Серена Вильямс - Симона Халеп
В женской сетке турнира главное внимание сегодня будет приковано к матчу между Сереной Вильямс и Симоной Халеп. Четвертый номер посева оказался не слишком удачным для румынской теннисистки - в четвертьфинале она получила самую грозную соперницу из всех возможных. Халеп утверждает, что никогда еще не играла так хорошо, как сейчас, но боюсь, что даже этой формы будет недостаточно, чтобы обыграть Серену. Опыт показывает, что американка редко проводит весь турнир на одном уровне, у нее часто бывают не слишком удачные дни. Очевидно, Симоне остается только рассчитывать, что сегодня случится именно такой день.
Стан Вавринка - Хуан Мартин Дель Потро
Центральным матчем сегодняшнего игрового дня будет встреча между Дель Потро и Вавринка. Парадокс, который встречается в теннисе чрезвычайно редко - фаворитом в этом матче является обладатель вайлдкард, а не третий сеяный теннисист. Впрочем, история знает примеры, когда обладатели вайлдкард выигрывали турнир Большого Шлема, возникнув, казалось бы из ниоткуда. Счет личных встреч 4-2 в пользу аргентинца, а их последняя встреча состоялась в этом году на Уимблдоне. Победу одержал Дель Потро в четырех сетах.
Расписание матчей US Open на среду, 7 сентября
Я бы не сказала, что Новаку везёт в том, что его оппоненты снимаются. Прохождение Джоковичем сетки едва ли можно назвать удачей. Это больше похоже на злой рок. В то время как соперники планомерно набирают форму по ходу турнира, практикуясь в упорных поединках, Джокович никак не может добиться хотя бы одного полноценного по игровой интенсивности матча. Матч с Эдмундом, хоть и состоялся, был, что называется, "в одну калитку".ОтветитьУдалить
Велик риск, что Новак просто не успеет как следует «вкатиться» в турнир из-за того, что до сих пор не имел необходимой эмоционально и физически насыщенной игровой практики. Как и когда игрок может набрать нужный соревновательный тонус с этими бесконечными отказами? Это в детском теннисе, бывает, молодые, неопытные ребята в душе надеются, что соперник опоздает или снимется, а в профессиональном туре все прекрасно понимают, чем эта халява чревата. Конечно, столько совпадений в одной части сетки – это просто насмешка над теорией вероятности. Журналисты будут муссировать эту тему, говорить, что Новак что-то там «наколдовал», но это всё юмор, конечно. Новаку в последнюю очередь нужно, чтобы его прохождение сетки было таким.
Надежда только на то, что он, как непревзойдённый профессионал, сумеет с этим справиться.
Про Каро: она совсем недавно говорила, что если она не в 5-ке, то это не результат для неё. А быть как некоторые за первым полтинником всю оставшуюся карьеру неприятно для её самолюбия, как для бывшей №1. Если не сможет подняться в рейтинге кардинально в длительный период времени - почему бы и не закончить карьеру. Свою игру она вряд ли уже сможет сильно изменить. Менять тренеров не помогает. Амбиции есть - найдет себя в другом.С ее известностью вариантов у нее много. Как минимум, открыть под своим именем школу тенниса.ОтветитьУдалить
Правда есть еще вариант, что этот слух - попытка дополнительно привлечь внимание к Каро. А то последнее время дела на корте были не очень. Вот на этом турнире смогла далеко зайти, а кто знает, что будет на следующем?
Остается только вспоминать бодрое начало матча нашей Светы с Каро в начале турнира и тосковать по несбывшимся мечтам...... Хотя не факт, что Кузнецова дошла бы до полуфиналаОтветитьУдалить