US Open - 2016, день седьмой: превью

|Сумеет ли Ангелик Кербер преодолеть
сложный барьер в лице Петры Квитовой?
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Ангелик Кербер - Петра Квитова
Кербер и Квитова - это единственные две девушки в нижней части сетки турнира, которые выигрывали грандшлемы. И надо же такому случиться, что именно они встречаются уже на стадии четвертого раунда. Немецкая теннисистка начала этот турнир, надеясь все-таки достичь первого места рейтинга по его окончании, ну а Квитовой просто нечего терять. Этот сезон для нее получился не слишком успешным, так что она еще вполне может его спасти, если хорошо выступит на US Open. Счет личных встреч 4-4, да и по игре, честно говоря, между ними не такая уж большая пропасть, даже с учетом нынешнего рейтинга.
Роберта Винчи - Леся Цуренко
Эти две теннисистки начали этот турнир не в самой оптимальной физической форме, так что то, что они уже добрались до четвертого раунда, можно считать почти чудом. Кто выиграет в этой "битве травмированных" предсказать очень трудно, но у каждой теннисистки своя мотивация. Винчи защищает огромное количество очков, заработанное здесь же в прошлом году, а Цуренко пытается не вылететь из топ-100.
Мэдисон Кис - Каролин Возняцки
Мэдисон Кис хоть и начала турнир в ранге одной из фавориток, но в двух своих матчах она была на грани поражения, особенно в последнем, когда ей удалось в третьем сете отыграться со счета 1-5 против Наоми Осака. В теннисе немало примеров, когда те, кто спас матчи подобным образом, потом выигрывают турниры. Что ожидать в матче Кис и Возняцки? Датчанка очень не любит играть против таких мощных соперниц, которые буквально выбивают ее с корта. Для нее единственная надежда состоит в том, что у американки окажется сегодня плохой день.
Йоханна Конта - Анастасия Севастова
Анастасия Севастова сумела капитализировать на своей победе над Мугурузой и пошла еще дальше по сетке. Собственно, не вижу причин почему бы ей и не продолжить свой успех. На этом турнире она еще не отдала своим соперницам ни одного сета. По личным встречам ведет Конта, однако эта единственная встреча состоялась три года назад.
Что же касается сегодняшних мужских матчей, то если судить по коэффициентам букмекеров, три из них должны получиться "в одну калитку". Новак Джокович встречается с британцем Кайлом Эдмундом, Рафаэль Надаль с Лукой Пуйе, а Гаэль Монфис сыграет с Маркосом Багдатисом. Джокович в последних двух раундах сыграл всего лишь 4,5 гейма - его соперник по второму раунду Иржи Веселый снялся с матча еще до его начала, а соперник по третьему раунду Михаил Южный не сумел из-за травмы доиграть даже первый сет. Судьба не могла предоставить первой ракетке мира лучший подарок, чем этот, особенно учитывая его проблемы с кистью.
Джо-Вилфред Тсонга - Джек Сок
Единственный мужской матч в сегодняшнем расписании, который должен получиться очень боевым (опять же, на бумаге) состоится между французом Тсонга и американцем Соком. Джек Сок остался единственной надеждой хозяев этого турнира в мужской сетке, а его победа в предыдущем раунде над Марином Чиличом была очень неожиданной. Вполне вероятно, что Соку удастся продолжить свой успех. На этом US Open он предпочел отказаться от парного турнира, чтобы сохранить силы для одиночки и этот подход уже дает свои плоды.
Расписание матчей US Open на воскресенье, 4 сентября
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