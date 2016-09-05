US Open - 2016: итоги первой недели и превью восьмого игрового дня

US Open пересек свой экватор, и по итогам первой недели мы уже можем сделать кое-какие выводы. Прежде всего, складывается впечатление, что в мужской сетке турнира мы вполне можем получить очень неожиданного победителя. Энди Маррей, которого в кои веки зачислили в фавориты в этом году, неожиданно отдает сет итальянскому ветерану Паоло Лоренци, впервые в своей карьере добравшегося до третьего круга турнира Большого Шлема. А Рафаэль Надаль совершенно сенсационно проигрывает французу Луке Пуйе, не добравшись даже до четвертьфинала турнира.
Кстати, пока все гадали о том, кто из следующего поколения игроков сможет первым выиграть грандшлем - Раонич, Димитров или Киргиос, неожиданно на небосклоне зажглась звезда Пуйе, о котором впервые громко заговорили лишь весной этого года. Его полуфинал в Мадриде, куда он добрался из квалификации, казался лишь удачным стечением обстоятельств. Подарком судьбы, так сказать. Такие единичные взлеты у молодых игроков бывают довольно часто, но мало кто может повторять их на постоянной основе. И тем не менее, уже на Уимблдоне Пуйе удалось добраться до четвертьфинала, по дороге обыграв Хуана Мартина Дель Потро и Бернарда Томича. Вчерашняя победа над Рафаэлем Надалем, безусловно, стоит особняком в ряду его достижений. Прежде всего потому, что на этом турнире Рафа был не только в хорошей форме, но и являлся одним из фаворитов на победу.
Учитывая совершенно странные страдания Маррея (по слухам, у него все-таки остается проблема с плечом), поражения Чилича и Надаля, фортура вновь благоволит к Новаку Джоковичу, который провел весьма необременительную неделю и вполне может извлечь из этого дивиденды на финише турнира. Если, конечно, ему удалось полностью восстановиться после травмы кисти.
Зато в женской сетке турнира в этом году все на редкость стабильно. Серена Вильямс настроена настолько решительно, что не позволяет своим соперницам даже усомниться в своей силе. Не менее уверенно чувствует себя и ее главная соперница - Ангелик Кербер, которой к тому же очень повезло с сеткой.
Если и говорить о неожиданностях, то они скорее связаны не с крушением фавориток, а с внезапным взлетом теннисисток, от которых мало кто ждал какого-то прорыва на этом турнире. Речь прежде всего идет о Каролин Возняцки, которая могла покинуть этот турнир в первом раунде, но в итоге у нее есть шанс даже добраться до полуфинала. И, наконец, отдельная история - это успех Анастасии Севастовой. Представительница Латвии в 2013 году завершила карьеру, однако в 2015 году вновь решила вернуться в тур. И, как оказывается, совершенно не зря.
Сегодня будут доиграны оставшиеся матчи четвертого раунда и здесь практически все поединки представляют большой интерес.
Доминик Тим - Хуан Мартин Дель Потро
Фаворитом в этом матче является Дель Потро, но вряд ли ему удастся обыграть австрийца в трех сетах. Более того. чем дальше по ходу турнира, тем больше опасений возникает по поводу самочувствия Хуана Мартина. Насколько длительные матчи он может играть без опасения за свою кисть?
Григор Димитров - Энди Маррей
Болгарский теннисист, похоже, преодолел длительный период стагнации и выбывания в первых раундах турниров. Сумеет ли он доставить неприятности Энди Маррею? Британец выглядел не слишком убедительно в матче с Лоренци, так что у Димитрова тоже будет шанс побороться за победу, если Маррей не сделает выводов из своего предыдущего матча.
Кеи Нишикори - Иво Карлович
Хорватский гигант продолжает удивлять. В 37 лет он добрался до четвертого раунда грандшлема, при том что в молодые годы ему это не так часто удавалось сделать. Безусловно, ему очень помогает подача, тем не менее, это совсем не умаляет его заслуг. С быстрым и подвижным Нишикори Карловичу будет играть достаточно сложно, наверняка японец постарается обыграть Иво на скорости (если, конечно, ему удастся справиться с мощной подачей хорвата).
Каролина Плишкова - Винус Вильямс
Весьма интересный дуэт двух теннисисток с хорошей подачей. Как ни странно, но для Плишковой это первый турнир Большого Шлема, в котором ей удалось добраться до четвертого раунда. Возможно, победа в Цинциннати придала ей уверенности в своих силах. Учитывая ее "послужной список" на грандшлемах, ее до сих пор мало кто рассматривает всерьез на этом турнире, но она может быть очень опасна, в том числе и для Серены Вильямс, если конечно доберется до полуфинала. Винус Вильямс на каждом турнире является "вещью в себе" - никогда не знаешь, насколько у нее хватит здоровья - на один раунд или до конца турнира. Должен быть интересный матч с равными шансами.
Симона Халеп - Карла Суарес-Наварро
По понятным причинам фавориткой в этом матче является Симона Халеп, однако ей пришлось сильно потрудиться, чтобы добраться до четвертого раунда. В третьем круге ей с трудом удалось выиграть у Тимеа Бабош, а до этого у нее был сложный матч с Люси Шафаржовой. Кроме того, румынка призналась, что у нее были некие проблемы со спиной. У Суарес Наварро матчи сложились более легко, и похоже, сил у нее должно остаться больше на этот матч. Матч с обоюдными шансами, который вряд ли завершится в двух сетах.
Расписание матче US Open на понедельник, 5 сентября
Кстати, пока все гадали о том, кто из следующего поколения игроков сможет первым выиграть грандшлем - Раонич, Димитров или Киргиос, неожиданно на небосклоне зажглась звезда Пуйе, о котором впервые громко заговорили лишь весной этого года. Его полуфинал в Мадриде, куда он добрался из квалификации, казался лишь удачным стечением обстоятельств. Подарком судьбы, так сказать. Такие единичные взлеты у молодых игроков бывают довольно часто, но мало кто может повторять их на постоянной основе. И тем не менее, уже на Уимблдоне Пуйе удалось добраться до четвертьфинала, по дороге обыграв Хуана Мартина Дель Потро и Бернарда Томича. Вчерашняя победа над Рафаэлем Надалем, безусловно, стоит особняком в ряду его достижений. Прежде всего потому, что на этом турнире Рафа был не только в хорошей форме, но и являлся одним из фаворитов на победу.
|Лука Пуйе после победы над Рафаэлем Надалем
фото Getty Images
Учитывая совершенно странные страдания Маррея (по слухам, у него все-таки остается проблема с плечом), поражения Чилича и Надаля, фортура вновь благоволит к Новаку Джоковичу, который провел весьма необременительную неделю и вполне может извлечь из этого дивиденды на финише турнира. Если, конечно, ему удалось полностью восстановиться после травмы кисти.
Зато в женской сетке турнира в этом году все на редкость стабильно. Серена Вильямс настроена настолько решительно, что не позволяет своим соперницам даже усомниться в своей силе. Не менее уверенно чувствует себя и ее главная соперница - Ангелик Кербер, которой к тому же очень повезло с сеткой.
Если и говорить о неожиданностях, то они скорее связаны не с крушением фавориток, а с внезапным взлетом теннисисток, от которых мало кто ждал какого-то прорыва на этом турнире. Речь прежде всего идет о Каролин Возняцки, которая могла покинуть этот турнир в первом раунде, но в итоге у нее есть шанс даже добраться до полуфинала. И, наконец, отдельная история - это успех Анастасии Севастовой. Представительница Латвии в 2013 году завершила карьеру, однако в 2015 году вновь решила вернуться в тур. И, как оказывается, совершенно не зря.
|Неожиданная четвертьфиналистка - Анастасия Севастова
фото Getty Images
Сегодня будут доиграны оставшиеся матчи четвертого раунда и здесь практически все поединки представляют большой интерес.
Доминик Тим - Хуан Мартин Дель Потро
Фаворитом в этом матче является Дель Потро, но вряд ли ему удастся обыграть австрийца в трех сетах. Более того. чем дальше по ходу турнира, тем больше опасений возникает по поводу самочувствия Хуана Мартина. Насколько длительные матчи он может играть без опасения за свою кисть?
Григор Димитров - Энди Маррей
Болгарский теннисист, похоже, преодолел длительный период стагнации и выбывания в первых раундах турниров. Сумеет ли он доставить неприятности Энди Маррею? Британец выглядел не слишком убедительно в матче с Лоренци, так что у Димитрова тоже будет шанс побороться за победу, если Маррей не сделает выводов из своего предыдущего матча.
Кеи Нишикори - Иво Карлович
Хорватский гигант продолжает удивлять. В 37 лет он добрался до четвертого раунда грандшлема, при том что в молодые годы ему это не так часто удавалось сделать. Безусловно, ему очень помогает подача, тем не менее, это совсем не умаляет его заслуг. С быстрым и подвижным Нишикори Карловичу будет играть достаточно сложно, наверняка японец постарается обыграть Иво на скорости (если, конечно, ему удастся справиться с мощной подачей хорвата).
Каролина Плишкова - Винус Вильямс
Весьма интересный дуэт двух теннисисток с хорошей подачей. Как ни странно, но для Плишковой это первый турнир Большого Шлема, в котором ей удалось добраться до четвертого раунда. Возможно, победа в Цинциннати придала ей уверенности в своих силах. Учитывая ее "послужной список" на грандшлемах, ее до сих пор мало кто рассматривает всерьез на этом турнире, но она может быть очень опасна, в том числе и для Серены Вильямс, если конечно доберется до полуфинала. Винус Вильямс на каждом турнире является "вещью в себе" - никогда не знаешь, насколько у нее хватит здоровья - на один раунд или до конца турнира. Должен быть интересный матч с равными шансами.
Симона Халеп - Карла Суарес-Наварро
По понятным причинам фавориткой в этом матче является Симона Халеп, однако ей пришлось сильно потрудиться, чтобы добраться до четвертого раунда. В третьем круге ей с трудом удалось выиграть у Тимеа Бабош, а до этого у нее был сложный матч с Люси Шафаржовой. Кроме того, румынка призналась, что у нее были некие проблемы со спиной. У Суарес Наварро матчи сложились более легко, и похоже, сил у нее должно остаться больше на этот матч. Матч с обоюдными шансами, который вряд ли завершится в двух сетах.
Расписание матче US Open на понедельник, 5 сентября
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