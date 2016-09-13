Что скрывают секретные файлы WADA?

|"Сестра, русские хакеры нас сдали!"
фото AFP
Мы можем предположить, что Винус Вильямс находится в этом списке из-за синдрома Шегрена, а вот какой такой загадочной болезнью страдает Серена, остается за кадром.
Так, из приложенных файлов выяснилось, что Серена периодически принимает преднизон, гидроморфон и оксикодон, которые входят в список запрещенных препаратов.
Если внимательно изучить представленные документы, то довольно интересная получается картинка. Скажем, разрешение на прием преднизона Серене Вильямс было выписано с 12 по 19 марта 2014 года. По случайности, турнир в Майами как раз проходил с 17 по 30 марта этого же года. И что же вы думаете? Несмотря на болезнь, при которой она была вынуждена принимать лекарства, она его выиграла, в финале обыграв Марию Шарапову.
Не прошло и полтора месяца, как этот же преднизон Серене вновь прописали аж на целых две недели - с 07 по 21 мая 2014 года. Опять же, по стечению обстоятельств, турнир в Риме проходил как раз с 10 по 18 мая 2014 года. Не угадаете! Серена опять его выиграла, одолев в финале Сару Эррани со счетом 6-3, 6-0. Все-таки героическая она женщина! Выигрывает, невзирая на болезни, правда, не забывая пить предписанные лекарства.
Все разоблачения принадлежат анонимной команде хакеров под названием "Fancy Bears" (здесь же можно посмотреть те самые файлы). Итальянское издание предполагает, что эта утечка конфиденциальной информации дело рук русских хакеров, которые таким образом отомстили американцам за то, что часть российских спортсменов не допустили на Олимпиаду в Рио, а параолимпийской команде целиком запретили выступать.
В любом случае, WADA попало в очень щекотливую ситуацию, из которой трудно выбраться без потери репутации. Ведь теперь придется объяснять, почему терапевтические исключения для отдельных американских спортсменов длились годами.
Между тем, решение спортивного арбитражного суда по делу Марии Шараповой отложено еще раз. На этот раз появилась информация, что вердикта российской теннисистке стоит ждать не ранее первой недели октября.
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