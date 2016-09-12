Трофей US Open и поцелуй красавицы в придачу

|Стан Вавринка и его подруга Донна Векич после победы на US Open
фото Getty Images
Возможно, секрет теннисных успехов Стана кроется в том, что рядом с ним находится молодая красивая подруга и это является дополнительной мотивацией для швейцарца? О любовной связи Вавринка и хорватской теннисистки Донны Векич заговорили полтора года назад, когда теннисист неожиданно ушел из своей семьи, и как поговаривали, именно юная теннисистка была виновницей этого разрыва (бывшая жена Стана, Ильхам Вийю старше его на десять лет). Хотя и до этого ходили слухи, что их связывают не только дружеские отношения. Официально Стан и Донна никогда не подтверждали своих отношений, хотя Векич и стала завсегдатаем на теннисных матчах Вавринка.
|Донна Векич на матче Стана Вавринка
фото Getty Images
|Донна Векич на матче Стана Вавринка
фото Getty Images
Их роман оказался в центре внимания год назад после скандального происшествия в Монреале. Во время матча второго раунда между Вавринка и Киргиосом, чувствительные микрофоны, установленные на корте, уловили, как австралиец произнес: "У Коккинакиса (австралийский игрок - прим. автора) был секс с твоей девушкой". Безусловно, это был чувствительный удар по самолюбию швейцарского теннисиста. Для Киргиоса последствием этого инцидента стал штраф и отсроченная дисквалификация, но похоже, Стан и Донна тоже пережили не слишком приятный эпизод в своих отношениях, хотя как выяснилось, нежные чувства связывали Донну Векич и Танаси Коккинакиса еще до ее романа с Вавринка. Кто-то сочувствовал Векич, которая совершенно неожиданно для себя оказалась в центре "секс-скандала", а кто-то решил, что это месть судьбы за то, что она увела Стана из семьи. Так или иначе, но "злые языки" не смогли разрушить их отношения, и пара до сих пор вместе.
Они не слишком часто появляются вместе на различных мероприятиях, однако вечеринка перед Уимблдоном в этом году стала исключением. 31-летний теннисист появился на ней вместе со своей 20-летней подругой, однако все попытки журналистов узнать о статусе их отношений, были парой немедленно пресечены.
|Донна и Стан на вечеринке перед Уимблдоном
фото Twitter / Christopher Levy
|Донна и Стан на вечеринке перед Уимблдоном
фото Twitter / Christopher Levy
В отличие от своего успешного бойфренда, 106-й ракетке мира Донне Векич пока не удается добиться значительных успехов в своей собственной карьере. На этом US Open она пыталась пробиться в основную сетку через квалификацию, но оступилась в финальном раунде. После этого она вернулась в Европу для участия в челленджере в Будапеште, но пропустить финал с участием Вавринка она никак не могла. В день финала она сидела в ложе теннисиста и вместе с его командой наблюдала за матчем против Новака Джоковича. Ну а после победы, их поцелуй видел весь мир. Позже Донна выложила в своем твиттере совместную фотографию, на которой она позирует в компании своего бойфренда и тренера Стана, Магнуса Нормана с трофеем US Open.
|Стан Вавринка с Донной Векич и Магнусом Норманом
Твиттер/Донна Векич
|Поцелуй после победы
Твиттер/@Sarayatennis
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