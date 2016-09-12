понедельник, 12 сентября 2016 г.

Трофей US Open и поцелуй красавицы в придачу

Стан Вавринка и его подруга Донна Векич после победы на US Open
фото Getty Images
Все-таки Стана Вавринка нельзя недооценивать на турнирах Большого Шлема. В отличие, от скажем, Энди Маррея, у которого не слишком хороший показатель выигрышей в финалах грандшлемов, у швейцарца до сих пор стопроцентный результат - три финала и три победы. И при этом, свои победы он одержал над грандами мирового тенниса - дважды он обыграл Новака Джоковича и один раз Рафаэля Надаля. И хотя считается, что после 30 лет уже очень трудно выиграть турнир Большого Шлема, похоже, на Вавринка это правило не распространяется. Более того, до карьерного Большого Шлема швейцарцу осталось выиграть только Уимблдон.

Возможно, секрет теннисных успехов Стана кроется в том, что рядом с ним находится молодая красивая подруга и это является дополнительной мотивацией для швейцарца? О любовной связи Вавринка и хорватской теннисистки Донны Векич заговорили полтора года назад, когда теннисист неожиданно ушел из своей семьи,  и как поговаривали, именно юная теннисистка была виновницей этого разрыва (бывшая жена Стана, Ильхам Вийю старше его на десять лет). Хотя и до этого ходили слухи, что их связывают не только дружеские отношения. Официально Стан и Донна никогда не подтверждали своих отношений, хотя Векич и стала завсегдатаем на теннисных матчах Вавринка.

Донна Векич на матче Стана Вавринка
фото Getty Images

Донна Векич на матче Стана Вавринка
фото Getty Images


Их роман оказался в центре внимания год назад после скандального происшествия в Монреале. Во время матча второго раунда между Вавринка и Киргиосом, чувствительные микрофоны, установленные на корте, уловили, как австралиец произнес: "У Коккинакиса (австралийский игрок - прим. автора) был секс с твоей девушкой". Безусловно, это был чувствительный удар по самолюбию швейцарского теннисиста. Для Киргиоса последствием этого инцидента стал штраф и отсроченная дисквалификация, но похоже, Стан и Донна тоже пережили не слишком приятный эпизод в своих отношениях, хотя как выяснилось, нежные чувства связывали Донну Векич и Танаси Коккинакиса еще до ее романа с Вавринка.  Кто-то сочувствовал Векич, которая совершенно неожиданно для себя оказалась в центре "секс-скандала", а кто-то решил, что это месть судьбы за то, что она увела Стана из семьи. Так или иначе, но "злые языки" не смогли разрушить их отношения, и пара до сих пор вместе.

Они не слишком часто появляются вместе на различных мероприятиях, однако вечеринка перед Уимблдоном в этом году стала исключением. 31-летний теннисист появился на ней вместе со своей 20-летней подругой, однако все попытки журналистов узнать о статусе их отношений, были парой  немедленно пресечены.

Донна и Стан на вечеринке перед Уимблдоном
фото Twitter / Christopher Levy
Донна и Стан на вечеринке перед Уимблдоном
фото Twitter / Christopher Levy


В отличие от своего успешного бойфренда, 106-й ракетке мира Донне Векич пока не удается добиться значительных успехов в своей собственной карьере. На этом US Open она пыталась пробиться в основную сетку через квалификацию, но оступилась в финальном раунде. После этого она вернулась в Европу для участия в челленджере в Будапеште, но пропустить финал с участием Вавринка она никак не могла. В день финала она сидела в ложе теннисиста и вместе с его командой наблюдала за матчем против Новака Джоковича. Ну а после победы, их поцелуй видел весь мир. Позже Донна выложила в своем твиттере совместную фотографию, на которой она позирует в компании своего бойфренда и тренера Стана, Магнуса Нормана с трофеем US Open.

Стан Вавринка с Донной Векич и Магнусом Норманом
Твиттер/Донна Векич


Поцелуй после победы
Твиттер/@Sarayatennis



Автор: на
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