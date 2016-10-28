Даниил по прозвищу Министр

|Даниил Медведев
фото с официального сайта Кубка Кремля
Одним из них является 20-летний Даниил Медведев, который проделал в этом году просто фантастическую работу. Нынешний сезон он начинал в ранге 329 ракетки мира, на этой неделе он уже 106-й, а совсем скоро он может сделать самому себе шикарный подарок - войти в сотню лучших теннисистов мира. А это гарантирует попадание в основную сетку Australian Open и при удачном жребии, дальнейшее продвижение в теннисной табели о рангах.
Его успех тем весомее, что он отнюдь не принадлежит к тем баловням судьбы, на кого сыпятся вайлдкарды как из рога изобилия от организаторов турниров. Даже на домашних турнирах в Санкт-Петербурге и Москве он начинал с первого раунда квалификации. При этом, в Санкт-Петербурге он дошел до второго раунда, где проиграл будущему победителю Саше Звереву, а на Кубке Кремля добрался до четвертьфинала, по дороге обыграв игрока топ-30 Виктора Троицки. Ирония судьбы состоит в том, что пока журналисты и болельщики спорили о том, кто станет новой звездой российского тенниса - Андрей Рублев или Карен Хачанов, Даниил Медведев без шума и излишнего внимания скромно поднимался в рейтинге шаг за шагом.
Еще весной о нем мало кто слышал, пока в апреле на одном из челленджеров в США Медведев не стал жертвой американской политкорректности. Играя в Саванне, в матче второго круга против чернокожего американца Дональда Янга, Даниил посчитал, что он сделал брейк на подаче соперника, однако судья на вышке Сэнди Френч (оказавшаяся по случайности тоже чернокожей), исследовав отметку на корте, отдала очко Янгу. Скорее в шутку, Медведев произнес в адрес Френч: "Я знаю, что вы друзья. Я даже уверен в этом". Реплика теннисиста вызвала смех на трибуне. Однако Сэнди Френч, похоже, была не намерена шутить. Она посчитала, что эту фразу российский теннисист произнес исключительно потому, что у нее с Янгом один и тот же цвет кожи и посчитала это проявлением расизма. На корт был вызван супервайзер, который после выяснения обстоятельств дела, решил наказать Медведева. Даниил был дисквалифицирован при счете 4-1 в пользу Дональда Янга за "неспортивное поведение", которое заключалось в том, что он выразил сомнение в беспристрастности судьи. Впрочем, Медведев спокойно воспринял это решение, не забыв пожать руку своему сопернику и судье на вышке.
|Даниил Медведев во время инцидента в Саванне
|Судья на вышке Сэнди Френч
И хотя об этом инциденте тогда написали практически все теннисные издания, раздуть скандал из этого случая не удалось. Помимо этой фразы, брошенной в пылу борьбы, поведение Даниила Медведева по отношению к судье и сопернику было безупречным.
Медведев родом из Москвы, но вот уже несколько лет живет и тренируется в Ницце, где, как он считает, гораздо лучшие условия для тренировок, чем в российской столице - более благоприятный климат и меньше транспортных проблем. Молодой теннисист в одном из недавних интервью признался, что у него есть опыт тренировок с Новаком Джоковичем, причем ему удалось несколько раз выиграть у первой ракетки мира на тайбрейках. Но больше всего Даниила поразила не возможность играть на равных с сильнейшим теннисистом планеты, а его доброжелательность и дружеское отношение к спарринг-партнеру.
Не секрет, что большинство теннисистов имеют прозвища или никнеймы. Большая часть прозвищ связана с фамилиями (Джокович - Джокер, Рублев - Рубль), не избежал этой участи и Медведев. Правда, он имеет весьма солидное прозвище - Министр, которое связано с тем, что он является однофамильцем с премьер-министром России. Ну что же, такое прозвище обязывает ко многому, и будем надеяться, что Даниил Медведев эти надежды оправдает.
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