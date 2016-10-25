Опасная любовь?

|Бойфрендом Каролины Плишковой является бывший телеведущий Михал Грдличка
фото Facebook
Хорошо известно, что причиной столь стремительного взлета молодых теннисисток могут быть не только мастерство и упорные тренировки, но и .... любовные романы, которые придают спортсменкам дополнительную мотивацию и адреналин. Возможно, в случае с Каролиной Плишковой это тот самый вариант.
|На церемонии жеребьевки в Сингапуре - Каролина Плишкова и Михал Грдличка
С весны нынешнего года чешская теннисистка встречается со своим соотечественником, бывшим спортивным комментатором Михалом Грдличкой. До июля 27-летний бойфренд теннисистки работал на чешском телеканале TV Nova, однако был уволен вскоре после того, как в прессу просочились фотографии с вечеринки в Карловых Варах, где молодой человек был в стельку пьян. Очевидно, руководство канала не слишком впечатлил тот факт, что их сотрудник справлял естественную нужду прямо на улице, после того, как перебрал лишнего. А все это зрелище охотно снимали охочие до сенсаций папарацци (подробности можно посмотреть здесь).
С тех пор, Михал Грдличка, в основном, "работает" в группе поддержки Каролины Плишковой. С ней он был в Цинциннати. на US Open, а теперь вместе с теннисисткой приехал на итоговый турнир в Сингапур.
|После победы в Цинциннати
фото Profimedia.cz
|Пара в Нью-Йорке во время US Open 2016 года
фото Instagram
И хотя совместную фотографию в Instagram из Сингапура Каролина подписала "My baby", в Чехии у этого "мальчика" не слишком хорошая репутация. Ему всегда нравились высокие худые блондинки, а с одной из них, его бывшей коллегой есть даже совместная дочь. С известной чешской телеведущей Боргиовой, которая старше Грдлички на 11 лет, бойфренд Плишковой встречался три года, и в 2014 году у них родилась дочь. Однако, в октябре 2015 года телеведущая объявила о расставании с Грдличкой.
|Михал Грдличка с бывшей подругой и новорожденной дочерью
За несколько месяцев отношений Плишкова и Грдличка уже однажды были на грани расставания. Виной тому вся та же злополучная вечеринка в Карловых Варах из-за которой Грдличка вылетел с работы. Многочисленные желтые чешские издания опубликовали фотографии ведущего, который не только напропалую кокетничал с разными женщинами, но и даже целовался со своим другом. А в это самое время Плишкова играла на Уимблдоне. Вряд ли теннисистке могло понравиться, что спустя всего пару месяцев после знакомства ее бойфренд уже смотрит налево. Похоже, после этого случая Каролина приняла решение о разрыве и даже удалила все совместные фотографии из соцсетей, однако Михал каким-то образом все-таки сумел выпросить прощение. После Уимблдона в Монте-Карло пара отправилась отдыхать вместе.
|Пока Каролина играла на Уимблдоне, ее бойфренд развлекался в Карловых Варах
|После скандала в Карловых Варах теннисистка удалила эту фотографию из своего Instagram
Многие теннисистки не раз признавались, что из-за жизни в туре сложно иметь нормальную личную жизнь. В то время, как у мужчин довольно обыденной является ситуация, когда подруги и жены целый сезон сопровождают игроков в поездках по всему миру, можно на пальцах одной руки пересчитать теннисисток, которые постоянно ездят в сопровождении мужей или бойфрендов. Поэтому не стоит удивляться, что девушки заводят романы либо со своими коллегами из ATP-тура, либо с собственными тренерами или спарринг-партнерами. Истории, когда теннисистки берут на содержание мужей или бойфрендов (как в случае с Плишковой), обычно заканчиваются не слишком хорошо. Вспомнить хотя бы первый брак Жюстин Энен, который завершился полным крахом, спустя всего пару лет. После развода ее муж Пьер Арден получил от теннисистки в качестве компенсации приличную сумму в несколько миллионов долларов, на которую безбедно живет в Монте-Карло до сих пор.
Скорее всего, сейчас никто не возьмется предсказать, как долго продлится этот роман Каролины Плишковой. Пока можно сказать только одно - пока ее любовь влияет на карьеру самым положительным образом, вряд ли она будет что-то менять в своей жизни.
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