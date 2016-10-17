Ник Киргиос дисквалифицирован на восемь игровых недель

|Ник Киргиос
На только что завершившемся турнире в Шанхае, в матче второго раунда против немца Миши Зверева, Ник Киргиос не только откровенно "сливал" свой матч, но и позволил себе грубость по отношению к болельщикам и судье на вышке. Первоначальный вердикт не замедлил себя ждать. Буквально через считанные часы после скандального матча он был оштрафован на 16 500 долларов (10 000 долларов за то, что не прилагал должных усилий в матче, 1500 долларов за неспортивное поведение и 5000 долларов за оскорбление болельщика).
Но в АТР решили, что это наказание уж слишком легкое для теннисиста, и после более тщательного рассмотрения всех аспектов дела, сегодня объявлено о новом наказании: Киргиос будет дисквалифицирован на восемь игровых недель, которые заканчиваются 15 января 2017 года и дополнительно на 25 000 долларов. Правда, и в этот раз, Нику пошли навстречу - срок дисквалификации будет сокращен до трех игровых недель, если игрок примет помощь профессионального психолога.
Ну что сказать, вообщем-то это наказание ни о чем, если учесть, что сезон уже практически завершен, и единственный турнир, в котором мог бы сыграть Ник Киргиос, это Мастерс в Париже. После демарша в Шанхае его шансы пробиться на итоговый турнир сезона были и так не слишком велики. Федерация тенниса Австралии уже выпустило собственное заявление, в котором сообщила, что теннисист согласился на сотрудничество с психологом, для того, чтобы уменьшить срок дисквалификации.
В очередной раз руководство ATP-тура погрозило пальчиком 21-летнему теннисисту, который ведет себя как 12-летний ребенок. С одной стороны, понятно желание оставить талантливого теннисиста в игре, поскольку у него очень много болельщиков и он привлекает на трибуны дополнительных зрителей. Но с другой стороны, за слишком либеральным наказанием, скорее всего, последует очередной рецидив. Увы, понять теннисных функционеров можно. В мужском теннисе не так много ярких молодых талантов, а Киргиос в будущем может стать настоящей звездой. Остается только надеяться, что он с годами повзрослеет. Вот только повзрослеет ли?
Всегда считалось, что теннис - благородный, элитный вид спорта, со своим особым кодексом чести, правилами fair play и т.д. А получается, что сейчас в мире тенниса есть несколько профессиональных спортсменов, позволяющих себе вести себя откровенно по-хамски, недостойно, открыто и без зазрения совести демонстрировать своё дурное воспитание и не менее дурной характер, относиться к коллегам в высшей степени неуважительно... А ведь это люди, которые находятся под пристальным вниманием общественности и СМИ, это игроки, на которых равняется подрастающее поколение!ОтветитьУдалить
Это своего рода теннисные маргиналы, разрушающие устоявшиеся представления о том, как должен вести себя теннисист. Неужели это не вредит репутации тенниса как вида спорта? А наказание в очередной раз настолько лояльное, что за ним даже раскаяния не последует, не то, что каких-то выводов и заметных глазу изменений... Игроки уровня Киргиоса получают весьма приличные призовые и выписанный ассоциацией штраф утонет в этих заработках как капля в море. Нельзя, чтобы такие вещи сходили с рук. Дурной пример, как известно, заразителен. И кто знает, к чем может привести подобное попустительство. Не удивлюсь, если в своё время пример Томича сыграл свою роль в спортивном воспитании Киргиоса. А не наказывать игрока из-за возможного недовольства болельщиков - просто бред. Не настолько это мощная сила, чтобы стать проблемой для организаторов. Тут скорее сказалось влияние австралийской федерации. Я не думаю, что подобное прошло бы представляй игрок Бельгию или Венгрию...