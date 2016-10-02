Обзор турниров 40 недели 2016 года (Токио, Пекин)

На следующей неделе продолжится азиатская серия турниров. Будет сыграно всего три турнира (два турнира ATP и один турнир WTA), причем турнир в Пекине будет совместным.
ATP-тур
Пекин, Китай (официальное название - China Open) - ATP500 (хард)
Токио, Япония (официальное название - Rakuten Japan Open Tennis) - ATP500 (хард)
WTA-тур
Пекин, Китай (официальное название - China Open) - WTA Премьер (хард)
Азиатские турниры продолжают пожинать плоды всеобщей осенней усталости и хандры. На этот раз в ряды отказников попал Новак Джокович, который снялся с турнира в Пекине, сославшись на травму плеча. Вернуться на корт Джокович планирует в Шанхае, но он уже признался в интервью, что после победы на Ролан Гарросе уже не чувствует такого удовольствия от тенниса, как раньше. Ну вообщем-то мы предвидели, что такой момент рано или поздно в карьере сербского тенниса должен был наступить, учитывая, насколько напряженным был его график в последние несколько лет. Психологически тяжело поддерживать высокую мотивацию столь длительное время, и если что и удивляет, так это то, что этот спад не произошел раньше. Впрочем, можно не сомневаться, что спустя какое-то время для Джоковича все вернется на круги своя, в том числе и жажда новых побед.
Джокович выигрывал турнир в Пекине шесть раз, в том числе последние четыре года он был здесь бессменным чемпионом. Кому улыбнется удача в китайской столице на этот раз? В отсутствие Джоковича первый номер посева достался Энди Маррею, у которого появился шанс приблизиться к первой строчке рейтинга в отсутствие главного фаворита. Последние несколько месяцев у британца были тоже очень напряженными, так что вряд ли он будет выглядеть слишком свежо. Гораздо больше шансов, на мой взгляд, у Рафаэля Надаля, у которого был довольно протяженный период отдыха после US Open. В число сеянных в Китае попали Доминик Тим (получил вайлдкард), Давид Феррер, Роберто Баутиста-Агут, Лука Пуйе, Ришар Гаске и Милош Раонич.
В основной сетке турнира в Пекине два представителя России - Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, но по иронии судьбы они встретятся между собой уже первом раунде турнира.
Сетка мужского турнира в Пекине
Призовой фонд мужского турнира в Пекине 1 164 780 долларов, главный приз 663 575 долларов и 500 рейтинговых очков.
Турнир аналогичной категории в Токио тоже недосчитался своей главной звезды и действующего чемпиона Стана Вавринка. Швейцарец снялся турнира, сославшись на травму, и дал возможность занять первую строчку посева домашнему фавориту Кеи Нишикори. Конкуренцию японцу в борьбе за главный трофей составят Ник Киргиос, Гаэль Монфис, Марин Чилич, Томаш Бердых и Давид Гоффен. В целом, состав участников этого турнира выглядит даже привлекательнее, чем в Пекине. Практически с первого раунда здесь ожидается много интересных поединков, включая, Симон - Кольшрайбер, Мюллер - Бердых, Андерсон - Веселый, Чилич - Пэр и другие.
Сетка турнира в Токио
Призовой фонд турнира в Токио 1 506 835 долларов, главный приз 310 330 долларов и 500 рейтинговых очков.
Турнир в Пекине - прекрасная возможность для лидеров WTA-тура решить вопрос с попаданием на итоговый турнир года в Сингапуре. Серена Вильямс, Ангелик Кербер и Симона Халеп уже забронировали себе места, Каролина Плишкова и Агнешка Радванска буквально в шаге от получения долгожданных путевок. Следующими в списке претенденток идут Гарбинье Мугуруза, Доминика Цибулкова и Карла Суарес-Наварро, не утратила шансов еще и Мэдисон Кис.
Сетку в Пекине возглавляет вторая ракетка мира Ангелик Кербер, второй номер посева у действующей чемпионки Гарбинье Мугурузы. Четыре полуфиналистки Уханя - Квитова, Цибулкова, Халеп и Кузнецова получили в первом раунде bye, всем остальным участницам придется играть с первого раунда турнира.
В основной сетке пять представительниц России - Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Жребий сложился так, что Весниной и Макаровой пришлось играть друг против друга в первом раунде (выиграла Макарова), а Настя Павлюченкова уступила в первом раунде Элисон Риске.
Сетка женского турнира в Пекине
Призовой фонд женского турнира в Пекине 6 289 521 доллар, главный приз 1 111 495 долларов и 1000 рейтинговых очков.
ATP-тур
Пекин, Китай (официальное название - China Open) - ATP500 (хард)
Токио, Япония (официальное название - Rakuten Japan Open Tennis) - ATP500 (хард)
WTA-тур
Пекин, Китай (официальное название - China Open) - WTA Премьер (хард)
Азиатские турниры продолжают пожинать плоды всеобщей осенней усталости и хандры. На этот раз в ряды отказников попал Новак Джокович, который снялся с турнира в Пекине, сославшись на травму плеча. Вернуться на корт Джокович планирует в Шанхае, но он уже признался в интервью, что после победы на Ролан Гарросе уже не чувствует такого удовольствия от тенниса, как раньше. Ну вообщем-то мы предвидели, что такой момент рано или поздно в карьере сербского тенниса должен был наступить, учитывая, насколько напряженным был его график в последние несколько лет. Психологически тяжело поддерживать высокую мотивацию столь длительное время, и если что и удивляет, так это то, что этот спад не произошел раньше. Впрочем, можно не сомневаться, что спустя какое-то время для Джоковича все вернется на круги своя, в том числе и жажда новых побед.
Джокович выигрывал турнир в Пекине шесть раз, в том числе последние четыре года он был здесь бессменным чемпионом. Кому улыбнется удача в китайской столице на этот раз? В отсутствие Джоковича первый номер посева достался Энди Маррею, у которого появился шанс приблизиться к первой строчке рейтинга в отсутствие главного фаворита. Последние несколько месяцев у британца были тоже очень напряженными, так что вряд ли он будет выглядеть слишком свежо. Гораздо больше шансов, на мой взгляд, у Рафаэля Надаля, у которого был довольно протяженный период отдыха после US Open. В число сеянных в Китае попали Доминик Тим (получил вайлдкард), Давид Феррер, Роберто Баутиста-Агут, Лука Пуйе, Ришар Гаске и Милош Раонич.
|Энди Маррей надеется пополнить свой запас рейтинговых очков в отсутствии Новака Джоковича
В основной сетке турнира в Пекине два представителя России - Андрей Кузнецов и Константин Кравчук, но по иронии судьбы они встретятся между собой уже первом раунде турнира.
Сетка мужского турнира в Пекине
Призовой фонд мужского турнира в Пекине 1 164 780 долларов, главный приз 663 575 долларов и 500 рейтинговых очков.
Турнир аналогичной категории в Токио тоже недосчитался своей главной звезды и действующего чемпиона Стана Вавринка. Швейцарец снялся турнира, сославшись на травму, и дал возможность занять первую строчку посева домашнему фавориту Кеи Нишикори. Конкуренцию японцу в борьбе за главный трофей составят Ник Киргиос, Гаэль Монфис, Марин Чилич, Томаш Бердых и Давид Гоффен. В целом, состав участников этого турнира выглядит даже привлекательнее, чем в Пекине. Практически с первого раунда здесь ожидается много интересных поединков, включая, Симон - Кольшрайбер, Мюллер - Бердых, Андерсон - Веселый, Чилич - Пэр и другие.
Сетка турнира в Токио
Призовой фонд турнира в Токио 1 506 835 долларов, главный приз 310 330 долларов и 500 рейтинговых очков.
Турнир в Пекине - прекрасная возможность для лидеров WTA-тура решить вопрос с попаданием на итоговый турнир года в Сингапуре. Серена Вильямс, Ангелик Кербер и Симона Халеп уже забронировали себе места, Каролина Плишкова и Агнешка Радванска буквально в шаге от получения долгожданных путевок. Следующими в списке претенденток идут Гарбинье Мугуруза, Доминика Цибулкова и Карла Суарес-Наварро, не утратила шансов еще и Мэдисон Кис.
Сетку в Пекине возглавляет вторая ракетка мира Ангелик Кербер, второй номер посева у действующей чемпионки Гарбинье Мугурузы. Четыре полуфиналистки Уханя - Квитова, Цибулкова, Халеп и Кузнецова получили в первом раунде bye, всем остальным участницам придется играть с первого раунда турнира.
В основной сетке пять представительниц России - Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Жребий сложился так, что Весниной и Макаровой пришлось играть друг против друга в первом раунде (выиграла Макарова), а Настя Павлюченкова уступила в первом раунде Элисон Риске.
Сетка женского турнира в Пекине
Призовой фонд женского турнира в Пекине 6 289 521 доллар, главный приз 1 111 495 долларов и 1000 рейтинговых очков.
Комментариев нет:
Отправить комментарий