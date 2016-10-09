Обзор турниров 41 недели 2016 года (Шанхай, Линц, Гонконг, Тяньцзинь)

Предстоящая игровая неделя будет очень ответственной для теннисистов. У девушек идет борьба за последние путевки в Сингапур, ну а у мужчин разворачивается очень интересная гонка за первое место в рейтинге.
ATP-тур
Шанхай, Китай (официальное название - Shanghai Rolex Masters) - ATP1000 (хард)
WTA-тур
Линц, Австрия (официальное название - Generali Ladies Linz) - WTA International (хард, зал)
Тяньцзинь, Китай (официальное название - Tianjin Open) - WTA International (хард)
Гонконг (официальное название - Prudential Hong Kong Tennis Open) - WTA International (хард)
Шанхай восьмой раз подряд принимает турнир ATP категории Мастерс1000, в котором участвуют все сильнейшие теннисисты мира. После небольшого отдыха и реабилитации в Китай приехал действующий чемпион и первая ракетка мира Новак Джокович, который будет защищать свой прошлогодний титул. После того, как Энди Маррей выиграл турнир в Пекине, разница между двумя игроками составляет чуть больше 1500 очков, и очень многое будет зависеть от того, насколько лидеры мужского рейтинга удачно сыграют в Шанхае.
Жребий распорядился таким образом, что в верхней части сетки вместе с Джоковичем оказались Томаш Бердых, Рафаэль Надаль и Марин Чилич, а в нижней части сетки вместе с Энди Марреем находятся Милош Раонич, Стан Вавринка и Гаэль Монфис. Впрочем, вблизи от Джоковича находятся два очень опасных игрока, находящихся в настоящее время в отличной форме - Ник Киргиос, который только что выиграл турнир в Токио и Григор Димитров, ставший финалистом турнира в Пекине. Вполне возможно, что в четвертьфинале Новаку придется играть с кем-то из них, а вовсе не с Томашом Бердыхом.
Из российских теннисистов в основную сетку попал лишь Михаил Южный, который сумел пробиться через квалификацию. Карен Хачанов проиграл уже в первом раунде квалов.
Сетка турнира в Шанхае
Призовой фонд турнира в Шанхае 7 655 640 долларов, главный приз 1 043 375 долларов и 1000 рейтинговых очков.
У девушек на последние три путевки в Сингапур претендуют шесть теннисисток - Гарбинье Мугуруза, Мэдисон Кис, Йоханна Конта, Доминика Цибулкова, Карла Суарес Наварро и Светлана Кузнецова. На этой неделе все они будут играть, пытаясь обогнать конкуренток. В Линц приедут Мугуруза, Цибулкова, Кис и Суарес Наварро, Конта сыграет в Гонконге, а Кузнецова в Тяньцзине.
Из-за "наплыва" желающих поехать в Сингапур, сетка турнира в Линце выглядит не хуже, чем некоторые турниры категории Премьер. Организаторы любезно предоставили вайлдкарды Доминике Цибулковой и Мэдисон Кис, а также швейцарской теннисистке Белинде Бенчич. Среди обделенных, как всегда, оказались домашние игроки - единственный вайлкард среди австрийских девушек получила Барбара Хаас. Но вполне возможно, что набрав необходимое количество очков, именитые теннисистки снимутся с турнира, стараясь сохранить силы. Такие варианты, как правило, повторяются из года в год.
В условиях столь жесткой конкуренции прошлогодней чемпионке Анастасии Павлюченковой будет весьма непросто защитить свой титул. Да и матч первого раунда для российской теннисистки не обещает быть легким - ей предстоит встреча с Анастасией Севастовой. Из других интересных поединков первого круга: Цибулкова - Бенчич, Кис - Джорджи, Бушар - Контавайт, Бертенс - Кирстя.
Помимо Павлюченковой, в Линце также сыграет Дарья Касаткина, которая посеяна здесь под седьмым номером.
Сетка турнира в Линце
Призовой фонд турнира в Линце 250 000 евро, главный приз 34 677 евро и 280 рейтинговых очков.
Турнир в Гонконге тоже может похвастаться звездным составом участниц. Сетку здесь возглавляет вторая ракетка мира Ангелик Кербер, а Винус Вильямс получила второй номер посева. В числе участниц также Йоханна Конта, Каролин Возняцки, Дарья Гаврилова, Елена Янкович, Саманта Стосур и Каролин Гарсиа.
Сетка турнира в Гонконге
Призовой фонд турнира в Гонконге 250 000 долларов, главный приз 43 000 долларов и 280 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул будет защищать Елена Янкович.
Ну, и наконец, еще один турнир WTA-тура пройдет в китайском Тяньцзине. Несмотря на такую же категорию International, как и у остальных турниров, здесь самый большой призовой фонд, который превышает обычный уровень примерно в 2 раза. Да и вознаграждение победительницы будет весьма внушительным - чемпионка получит 111 164 доллара.
Сетку возглавляет прошлогодняя чемпионка Агнешка Радванска, которая традиционно хорошо играет в Азии. Вслед за победой в Пекине, польская теннисистка вполне может замахнуться на победу во втором подряд турнире. Кто из участниц может составить ей конкуренцию? Прежде всего, Светлана Кузнецова, которая здесь посеяна под вторым номером, Елена Веснина, получившая третий номер посева, Моника Пуиг и китаянка Чжан Шуай, находящаяся в очень неплохой форме.
Сетка турнира в Тяньцзине
Призовой фонд турнира в Тяньцзине 500 000 долларов, главный приз 111 164 доллара и 280 рейтинговых очков.
ATP-тур
Шанхай, Китай (официальное название - Shanghai Rolex Masters) - ATP1000 (хард)
WTA-тур
Линц, Австрия (официальное название - Generali Ladies Linz) - WTA International (хард, зал)
Тяньцзинь, Китай (официальное название - Tianjin Open) - WTA International (хард)
Гонконг (официальное название - Prudential Hong Kong Tennis Open) - WTA International (хард)
Шанхай восьмой раз подряд принимает турнир ATP категории Мастерс1000, в котором участвуют все сильнейшие теннисисты мира. После небольшого отдыха и реабилитации в Китай приехал действующий чемпион и первая ракетка мира Новак Джокович, который будет защищать свой прошлогодний титул. После того, как Энди Маррей выиграл турнир в Пекине, разница между двумя игроками составляет чуть больше 1500 очков, и очень многое будет зависеть от того, насколько лидеры мужского рейтинга удачно сыграют в Шанхае.
Жребий распорядился таким образом, что в верхней части сетки вместе с Джоковичем оказались Томаш Бердых, Рафаэль Надаль и Марин Чилич, а в нижней части сетки вместе с Энди Марреем находятся Милош Раонич, Стан Вавринка и Гаэль Монфис. Впрочем, вблизи от Джоковича находятся два очень опасных игрока, находящихся в настоящее время в отличной форме - Ник Киргиос, который только что выиграл турнир в Токио и Григор Димитров, ставший финалистом турнира в Пекине. Вполне возможно, что в четвертьфинале Новаку придется играть с кем-то из них, а вовсе не с Томашом Бердыхом.
Из российских теннисистов в основную сетку попал лишь Михаил Южный, который сумел пробиться через квалификацию. Карен Хачанов проиграл уже в первом раунде квалов.
Сетка турнира в Шанхае
Призовой фонд турнира в Шанхае 7 655 640 долларов, главный приз 1 043 375 долларов и 1000 рейтинговых очков.
У девушек на последние три путевки в Сингапур претендуют шесть теннисисток - Гарбинье Мугуруза, Мэдисон Кис, Йоханна Конта, Доминика Цибулкова, Карла Суарес Наварро и Светлана Кузнецова. На этой неделе все они будут играть, пытаясь обогнать конкуренток. В Линц приедут Мугуруза, Цибулкова, Кис и Суарес Наварро, Конта сыграет в Гонконге, а Кузнецова в Тяньцзине.
Из-за "наплыва" желающих поехать в Сингапур, сетка турнира в Линце выглядит не хуже, чем некоторые турниры категории Премьер. Организаторы любезно предоставили вайлдкарды Доминике Цибулковой и Мэдисон Кис, а также швейцарской теннисистке Белинде Бенчич. Среди обделенных, как всегда, оказались домашние игроки - единственный вайлкард среди австрийских девушек получила Барбара Хаас. Но вполне возможно, что набрав необходимое количество очков, именитые теннисистки снимутся с турнира, стараясь сохранить силы. Такие варианты, как правило, повторяются из года в год.
В условиях столь жесткой конкуренции прошлогодней чемпионке Анастасии Павлюченковой будет весьма непросто защитить свой титул. Да и матч первого раунда для российской теннисистки не обещает быть легким - ей предстоит встреча с Анастасией Севастовой. Из других интересных поединков первого круга: Цибулкова - Бенчич, Кис - Джорджи, Бушар - Контавайт, Бертенс - Кирстя.
Помимо Павлюченковой, в Линце также сыграет Дарья Касаткина, которая посеяна здесь под седьмым номером.
|В Линце девушек развлекают возможностью потренироваться в искусстве "граффити"
Сетка турнира в Линце
Призовой фонд турнира в Линце 250 000 евро, главный приз 34 677 евро и 280 рейтинговых очков.
Турнир в Гонконге тоже может похвастаться звездным составом участниц. Сетку здесь возглавляет вторая ракетка мира Ангелик Кербер, а Винус Вильямс получила второй номер посева. В числе участниц также Йоханна Конта, Каролин Возняцки, Дарья Гаврилова, Елена Янкович, Саманта Стосур и Каролин Гарсиа.
Сетка турнира в Гонконге
Призовой фонд турнира в Гонконге 250 000 долларов, главный приз 43 000 долларов и 280 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул будет защищать Елена Янкович.
Ну, и наконец, еще один турнир WTA-тура пройдет в китайском Тяньцзине. Несмотря на такую же категорию International, как и у остальных турниров, здесь самый большой призовой фонд, который превышает обычный уровень примерно в 2 раза. Да и вознаграждение победительницы будет весьма внушительным - чемпионка получит 111 164 доллара.
Сетку возглавляет прошлогодняя чемпионка Агнешка Радванска, которая традиционно хорошо играет в Азии. Вслед за победой в Пекине, польская теннисистка вполне может замахнуться на победу во втором подряд турнире. Кто из участниц может составить ей конкуренцию? Прежде всего, Светлана Кузнецова, которая здесь посеяна под вторым номером, Елена Веснина, получившая третий номер посева, Моника Пуиг и китаянка Чжан Шуай, находящаяся в очень неплохой форме.
Сетка турнира в Тяньцзине
Призовой фонд турнира в Тяньцзине 500 000 долларов, главный приз 111 164 доллара и 280 рейтинговых очков.
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