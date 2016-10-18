Обзор турниров 42 недели 2016 года (Москва, Стокгольм, Антверпен, Люксембург)

Теннисный сезон 2016 года близится к своему завершению. У девушек это последняя игровая неделя (за исключением тех, кто отберется в Сингапур и Чжухай), а в календаре ATP-тура остается еще две игровых недели.
ATP-тур
Москва, Россия (официальное название турнира - VTB Kremlin Cup) - ATP250 (хард, зал)
Стокгольм, Швеция (официальное название турнира - If Stockholm Open) - ATP250 (хард, зал)
Антверпен, Бельгия (официальное название турнира - European Open) - ATP250 (хард, зал)
WTA-тур
Москва, Россия (официальное название турнира - VTB Kremlin Cup) - WTA Премьер (хард, зал)
Люксембург, Люксембург (официальное название - BGL BNP Paribas Luxembourg Open) - WTA International (хард, зал)
Турнир в Москве, который обычно называют "Кубок Кремля", долгое время был своеобразной "вотчиной" российских теннисистов - они выигрывали домашний турнир 14 раз из 25 возможных. Но в последние годы россиянам не слишком везло, сказалась смена поколений. Последним домашним чемпионом в Москве был Михаил Южный в 2009 году. Но, похоже, в этом году у представителей России вновь может появиться шанс блеснуть на Кубке Кремля - в сетке сразу семь российских теннисистов, причем двое их них - Андрей Кузнецов и Карен Хачанов, вполне могут претендовать на победу. В связи с тем, что организаторы и спонсоры Кубка Кремля решили отказаться от практики оплаты приезда зарубежных звезд, состав участников выглядит не слишком впечатляющим. В основной сетке турнира всего лишь три игрока, входящих в топ-30 мужского рейтинга - Роберто Баутиста-Агут, Филипп Кольшрайбер и Альберт Рамос-Винолас. Тем не менее, в сетке есть несколько опытных игроков, за плечами которых не один выигранный титул: Фабио Фоньини, Виктор Троицки, Томаш Белуччи, Лукаш Росол, Янко Типсаревич и Пабло Кареньо-Буста. В условиях не слишком сильной конкуренции у каждого из них есть определенный шанс пополнить свой послужной список очередным трофеем.
Вайлкард на турнир получили Константин Кравчук и Карен Хачанов, а также турецкий теннисист - Джем Илькель.
Сетка мужского турнира в Москве
Призовой фонд мужского турнира в Москве 792 645 долларов, главный приз 126 850 долларов и 250 рейтинговых очков. Прошлогодний чемпион Марин Чилич свой титул не защищает.
Турнир в Стокгольме является одним из самых любимых теннисистами в календаре ATP-тура. Как правило, здесь нет недостатка в звездах первой величины, и в этот раз состав участников тоже весьма неплохой. Топ-10 мирового рейтинга представляет восьмая ракетка мира Гаэль Монфис, который посеян здесь под первым номером. Среди претендентов на титул - Григор Димитров, Александр Зверев, Джон Изнер, Джек Сок. Иво Карлович и Хуан Мартин Дель Потро. Как и в Москве, в шведской столице уже давно победу не праздновали домашние игроки. Последний триумф шведов датируется 2004 годом, когда турнир выиграл Томас Йоханссон. Тем не менее, вполне возможно, что скоро и здесь будет несколько очень хороших игроков, включая Микаэля Юмера и Эльяза Юмера. Правда пока эти молодые теннисисты могут рассчитывать лишь на валйдкард от организаторов.
Сетка турнира в Стокгольме
Призовой фонд турнира в Стокгольме 635 645 евро, главный приз 100 800 евро и 250 рейтинговых очков. Прошлогодний чемпион Томаш Бердых свой титул не защищает.
Еще один турнир ATP пройдет в бельгийском Антверпене. Это новый чемпионат, в этом году он пройдет впервые. Первый номер посева достался домашнему фавориту Давиду Гоффену, второй - у его тезки - испанца Давида Феррера. На победу вполне могут претендовать Ришар Гаске, Пабло Куэвас, Жиль Симон и Николя Маю. Вайлдкарды достались Томми Робредо и двум бельгийцам - Стиву Дарсису и Йорису де Лоре.
Сетка турнира в Антверпене
Призовой фонд турнира в Антверпене 635 645 евро, главный приз 100 800 евро и 250 рейтинговых очков.
Одна интересная деталь. Турнир в Антверпене только начинает свою историю, но уже стал известен, благодаря .... туалетам. Сначала недовольные посетители сообщили в Твиттере о том, что оказывается организаторы сделали столь необходимое заведение платным (0.5 евро за посещение), а затем появилась и фотография из этой местной достопримечательности. Полагаю, что именно ради размещенных там постеров организаторы и решили взимать плату с посетителей.
В прошедшее воскресенье мы полагали, что состав участниц итогового турнира в Сингапуре уже определен окончательно. Ан нет! Снятие Серены Вильямс (которое не было уж слишком неожиданным) внесло дополнительную интригу. Отказ второй ракетки мира от участия означает, что сейчас последнее, восьмое место, занимает британка Йоханна Конта. Но поскольку она на этой неделе не играет, то шансы еще остаются у Светланы Кузнецовой и Карлы Суарес Наварро, которые участвуют в Кубке Кремля. Но для этого Свете или Карле нужно выиграть титул в Москве. Вот такая арифметика.
Кузнецова и Суарес Наварро расположены в противоположных концах сетки, так что вполне могут в очном споре в финале решить судьбу последней путевки на итоговый турнир года. Однако, в сетке немало опытных теннисисток, которые хотели бы на мажорной ноте завершить этот сезон. Среди претенденток на титул Анастасия Павлюченкова, Элина Свитолина, Елена Веснина, Барбора Стрыцова, Люси Шафаржова, Тимеа Бабош, Кристина Младенович, Елена Янкович и Екатерина Макарова. Но возможно, за свой первый карьерный титул поборятся Дарья Гаврилова, Дарья Касаткина или Ана Конюх?
Вайлдкарды на турнир получили Светлана Кузнецова и Анна Калинская.
Сетка женского турнира в Москве
Призовой фонд женского турнира в Москве 823 888 долларов, главный приз 141 700 долларов и 470 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул защищает Светлана Кузнецова.
Турнир в Люксембурге на хорошем счету у теннисисток, поэтому именно здесь многие девушки из Европы решают завершить свой сезон. Впрочем, гости из Азии. Америки и Канады тут тоже не редкость. Японка Мисаки Дои приехала и в этом году защитить свой прошлогодний титул, среди заморских гостей - канадка Эжени Бушар, американки Мэдисон Бренгл и Лорен Дэвис.
Первый номер посева в Люксембурге получила Петра Квитова, для которой на этой неделе сезон еще не завершится. В этом году чешская теннисистка не попала в Сингапур, зато забронировала себе место в Чжухае. Аналогичный вариант и со второй сеяной - Каролин Возняцки. Если бы датчанка проиграла на US Open Светлане Кузнецовой, то после его окончания она была бы внизу первой сотни рейтинга. Но судьба распорядилась так, что именно осенью у Возняцки пошла игра, она выиграла в Азии два титула и вновь вернулась в топ-20.
Сетка турнира в Люксембурге
Призовой фонд турнира в Люксембурге 250 000 долларов, главный приз 34 677 евро и 280 рейтинговых очков.
ATP-тур
Москва, Россия (официальное название турнира - VTB Kremlin Cup) - ATP250 (хард, зал)
Стокгольм, Швеция (официальное название турнира - If Stockholm Open) - ATP250 (хард, зал)
Антверпен, Бельгия (официальное название турнира - European Open) - ATP250 (хард, зал)
WTA-тур
Москва, Россия (официальное название турнира - VTB Kremlin Cup) - WTA Премьер (хард, зал)
Люксембург, Люксембург (официальное название - BGL BNP Paribas Luxembourg Open) - WTA International (хард, зал)
Турнир в Москве, который обычно называют "Кубок Кремля", долгое время был своеобразной "вотчиной" российских теннисистов - они выигрывали домашний турнир 14 раз из 25 возможных. Но в последние годы россиянам не слишком везло, сказалась смена поколений. Последним домашним чемпионом в Москве был Михаил Южный в 2009 году. Но, похоже, в этом году у представителей России вновь может появиться шанс блеснуть на Кубке Кремля - в сетке сразу семь российских теннисистов, причем двое их них - Андрей Кузнецов и Карен Хачанов, вполне могут претендовать на победу. В связи с тем, что организаторы и спонсоры Кубка Кремля решили отказаться от практики оплаты приезда зарубежных звезд, состав участников выглядит не слишком впечатляющим. В основной сетке турнира всего лишь три игрока, входящих в топ-30 мужского рейтинга - Роберто Баутиста-Агут, Филипп Кольшрайбер и Альберт Рамос-Винолас. Тем не менее, в сетке есть несколько опытных игроков, за плечами которых не один выигранный титул: Фабио Фоньини, Виктор Троицки, Томаш Белуччи, Лукаш Росол, Янко Типсаревич и Пабло Кареньо-Буста. В условиях не слишком сильной конкуренции у каждого из них есть определенный шанс пополнить свой послужной список очередным трофеем.
Вайлкард на турнир получили Константин Кравчук и Карен Хачанов, а также турецкий теннисист - Джем Илькель.
Сетка мужского турнира в Москве
Призовой фонд мужского турнира в Москве 792 645 долларов, главный приз 126 850 долларов и 250 рейтинговых очков. Прошлогодний чемпион Марин Чилич свой титул не защищает.
Турнир в Стокгольме является одним из самых любимых теннисистами в календаре ATP-тура. Как правило, здесь нет недостатка в звездах первой величины, и в этот раз состав участников тоже весьма неплохой. Топ-10 мирового рейтинга представляет восьмая ракетка мира Гаэль Монфис, который посеян здесь под первым номером. Среди претендентов на титул - Григор Димитров, Александр Зверев, Джон Изнер, Джек Сок. Иво Карлович и Хуан Мартин Дель Потро. Как и в Москве, в шведской столице уже давно победу не праздновали домашние игроки. Последний триумф шведов датируется 2004 годом, когда турнир выиграл Томас Йоханссон. Тем не менее, вполне возможно, что скоро и здесь будет несколько очень хороших игроков, включая Микаэля Юмера и Эльяза Юмера. Правда пока эти молодые теннисисты могут рассчитывать лишь на валйдкард от организаторов.
Сетка турнира в Стокгольме
Призовой фонд турнира в Стокгольме 635 645 евро, главный приз 100 800 евро и 250 рейтинговых очков. Прошлогодний чемпион Томаш Бердых свой титул не защищает.
Еще один турнир ATP пройдет в бельгийском Антверпене. Это новый чемпионат, в этом году он пройдет впервые. Первый номер посева достался домашнему фавориту Давиду Гоффену, второй - у его тезки - испанца Давида Феррера. На победу вполне могут претендовать Ришар Гаске, Пабло Куэвас, Жиль Симон и Николя Маю. Вайлдкарды достались Томми Робредо и двум бельгийцам - Стиву Дарсису и Йорису де Лоре.
Сетка турнира в Антверпене
Призовой фонд турнира в Антверпене 635 645 евро, главный приз 100 800 евро и 250 рейтинговых очков.
Одна интересная деталь. Турнир в Антверпене только начинает свою историю, но уже стал известен, благодаря .... туалетам. Сначала недовольные посетители сообщили в Твиттере о том, что оказывается организаторы сделали столь необходимое заведение платным (0.5 евро за посещение), а затем появилась и фотография из этой местной достопримечательности. Полагаю, что именно ради размещенных там постеров организаторы и решили взимать плату с посетителей.
В прошедшее воскресенье мы полагали, что состав участниц итогового турнира в Сингапуре уже определен окончательно. Ан нет! Снятие Серены Вильямс (которое не было уж слишком неожиданным) внесло дополнительную интригу. Отказ второй ракетки мира от участия означает, что сейчас последнее, восьмое место, занимает британка Йоханна Конта. Но поскольку она на этой неделе не играет, то шансы еще остаются у Светланы Кузнецовой и Карлы Суарес Наварро, которые участвуют в Кубке Кремля. Но для этого Свете или Карле нужно выиграть титул в Москве. Вот такая арифметика.
Кузнецова и Суарес Наварро расположены в противоположных концах сетки, так что вполне могут в очном споре в финале решить судьбу последней путевки на итоговый турнир года. Однако, в сетке немало опытных теннисисток, которые хотели бы на мажорной ноте завершить этот сезон. Среди претенденток на титул Анастасия Павлюченкова, Элина Свитолина, Елена Веснина, Барбора Стрыцова, Люси Шафаржова, Тимеа Бабош, Кристина Младенович, Елена Янкович и Екатерина Макарова. Но возможно, за свой первый карьерный титул поборятся Дарья Гаврилова, Дарья Касаткина или Ана Конюх?
Вайлдкарды на турнир получили Светлана Кузнецова и Анна Калинская.
Сетка женского турнира в Москве
Призовой фонд женского турнира в Москве 823 888 долларов, главный приз 141 700 долларов и 470 рейтинговых очков. Свой прошлогодний титул защищает Светлана Кузнецова.
Турнир в Люксембурге на хорошем счету у теннисисток, поэтому именно здесь многие девушки из Европы решают завершить свой сезон. Впрочем, гости из Азии. Америки и Канады тут тоже не редкость. Японка Мисаки Дои приехала и в этом году защитить свой прошлогодний титул, среди заморских гостей - канадка Эжени Бушар, американки Мэдисон Бренгл и Лорен Дэвис.
Первый номер посева в Люксембурге получила Петра Квитова, для которой на этой неделе сезон еще не завершится. В этом году чешская теннисистка не попала в Сингапур, зато забронировала себе место в Чжухае. Аналогичный вариант и со второй сеяной - Каролин Возняцки. Если бы датчанка проиграла на US Open Светлане Кузнецовой, то после его окончания она была бы внизу первой сотни рейтинга. Но судьба распорядилась так, что именно осенью у Возняцки пошла игра, она выиграла в Азии два титула и вновь вернулась в топ-20.
Сетка турнира в Люксембурге
Призовой фонд турнира в Люксембурге 250 000 долларов, главный приз 34 677 евро и 280 рейтинговых очков.
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