Шарапова выиграла апелляцию: срок дисквалификации сокращен до 15 месяцев

|Мария Шарапова
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Единственная загвоздка состоит в том, что к моменту возвращения у Шараповой не будет никаких рейтинговых очков, а значит ей придется рассчитывать только на вайлдкарды от организаторов турниров, по крайней мере, в первое время. Если посмотреть календарь WTA следующего года, то первыми турнирами, где Мария может сыграть являются Прага и Рабат (она чуть-чуть не успевает захватить турнир в Штутгарте, который спонсирует и ее личный спонсор компания Порше). Могу предположить, что директора турниров в Рабате и Праге уже сегодня начнут "бомбить" агента Марии со своими заманчивыми предложениями. Но честно говоря, я думаю, что ее первым турниром все же будет Мадрид, который ей безусловно, не откажет в такой малости, как вайлдкард. И дело даже не в том, что Рабат и Прага - это турниры категории International. В Праге в это время года еще достаточно прохладно (в этом году девушки играли чуть ли не под снегом), а Рабат - это все-таки не уровень Шараповой, если говорить начистоту.
Довольно интересно будет посмотреть, как поведут себя организаторы грандшлемов - Ролан Гарроса и Уимблдона. Известным игрокам, возвращающимся после тяжелых травм, обычно идут навстречу и предоставляют вайлдкарды, но захотят ли турниры Большого Шлема помочь теннисистке, которая только что вернулась после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил? В любом случае, нас ждет очень интересная теннисная весна 2017 года со множеством вопросов и загадок.
Возвращаясь к теме сокращения срока дисквалификации, Высший спортивный арбитражный суд признал, что теннисистка, безусловно нарушила правила, но в ее действиях не было умысла, и не было стремления получить незаконное преимущество перед остальными. игроками.
Очень любопытная реакция последовала от спонсора Марии Шараповой, фирмы "Head", которая производит ракетки. Глава компании Йохан Элиаш посчитал крайне несправедливым, что теннисистка с безупречной репутацией отбывает наказание за употребление мельдония, который долгое время был вполне легитимным и его влияние на улучшение показателей спортсмена никак не подтверждено медицинскими исследованиями. И в то же самое время, некоторые олимпийские чемпионы (вероятно, это камень в огород сестер Вильямс и Беттани Маттэк-Сэндз) получали разрешение на терапевтическое применение лекарств, которые являются подтвержденным допингом.
После оглашения решения Высшего спортивного арбитражного суда, Мария Шарапова опубликовала на своей странице в фейсбуке заявление, в котором она поблагодарила своих болельщиков за преданность и терпение, а также еще раз обвинила международную федерацию в тенниса в плохом информировании своих членов.Теннисистка заметила, что спортивные федерации многих видов спорта в Восточной Европе сделали все возможное, чтобы их спортсмены были осведомлены о новых запрещенных препаратах, чего ITF попросту не сделало. А адвокат Шараповой прямо сказал, что если бы Мария была фигуристкой, а не теннисисткой, то она бы в эту ситуацию точно никогда не попала.
Мы можем спокойно вздохнуть, что наконец-то эпопея с дисквалификацией Марии Шараповой близится к своему скорому завершению. Зная по-настоящему злой спортивный характер российской теннисистки, можно не сомневаться, что она вернется на корт во всеоружии и постарается за очень короткий срок наверстать упущенное. Хочется надеяться, что этот случай станет уроком не только для Марии, но и для тех молодых игроков, кто только-только начинает свою спортивную карьеру.
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