Сингапур принимает гостей

|Участницы итогового турнира WTA в Сингапуре
фото Getty Images
Не оставляет ощущение некоей неправильности происходящего. Все-таки это главный турнир года, и хотелось бы, чтобы на церемонии присутствовали все участницы. Вероятно, руководству WTA нужно либо пересмотреть расписание (например, перенести итоговый турнир года через неделю после окончания турнира в Москве), либо завершить гонку на крупном азиатском турнире (например, Пекине). Все полученные после этого очки уже в гонке участвовать не будут. Безусловно, немного пострадают европейские турниры, завершающие сезон, но и сейчас, мы видим, что теннисистки, набравшие нужное количество очков, беззастенчиво снимаются с Линца и Москвы, иногда там даже не появившись.
Нынешний состав участниц итогового турнира в Сингапуре многие считают одним из самых слабых за последние годы. Второй раз подряд турнир игнорирует Серена Вильямс, по известным причинам в списке участниц отсутствует Мария Шарапова, Виктория Азаренко ждет рождения первенца. Трое из семи участниц являются дебютантками - Каролина Плишкова, Мэдисон Кис и Доминика Цибулкова. На семь отобравшихся теннисисток приходится только три выигранных турнира Большого Шлема (два - у Ангелик Кербер и один у Гарбинье Мугурузы).
С одной стороны, в этот раз нет одной какой-то явной фаворитки (ну. может быть, Ангелик Кербер с небольшой натяжкой), что обещает интригу и непредсказуемость этому турниру. С другой стороны, удастся ли девушкам под занавес сезона продемонстрировать красивую и яркую игру на фоне усталости и накопленных травм?
Что же касается распределения по группам, то жребий распорядился следующим образом:
Красная группа:
Ангелик Кербер
Симона Халеп
Мэдисон Кис
Доминика Цибулкова
Белая группа
Агнешка Радванска
Каролина Плишкова
Гарбинье Мугуруза
Йоханна Конта или Светлана Кузнецова (в зависимости от результата турнира в Москве)
Турнир начнется в воскресенье, 23 августа и откроется матчами в Красной группе. Первыми на корт выйдут Симона Халеп и Мэдисон Кис, а затем - Ангелик Кербер и Доминика Цибулкова.
Фотографии участниц турнира:
|Доминика Цибулкова
фото Getty Images
|Гарбинье Мугуруза
фото Getty Images
|Мэдисон Кис
фото Getty Images
|Агнешка Радванска
фото Getty Images
|Каролина Плишкова
фото Getty Images
|Симона Халеп
фото Getty Images
|Ангелик Кербер
фото Getty Images
|Йоханна Конта
фото Getty Images
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