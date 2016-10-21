пятница, 21 октября 2016 г.

Сингапур принимает гостей

Участницы итогового турнира WTA в Сингапуре
фото Getty Images
Участницы итогового турнира начали съезжаться в Сингапур еще несколько дней назад, так что у девушек была возможность осмотреться и акклиматизироваться. Однако, к началу сегодняшней жеребьевки так и не была еще определена последняя, восьмая участница турнира, которая присоединится к семи остальным. Формально, пока восьмое место занимает британка Йоханна Конта, но ее может опередить Светлана Кузнецова, если выиграет турнир в Москве. Кстати, в то самое время, когда проходила торжественная церемония и жеребьевка, Светлана играла свой полуфинал против Элины Свитолиной. Она его выиграла и теперь от заветной путевки ее отделяет всего лишь один матч.

Не оставляет ощущение некоей неправильности происходящего. Все-таки это главный турнир года, и хотелось бы, чтобы на церемонии присутствовали все участницы. Вероятно, руководству WTA нужно либо пересмотреть расписание (например, перенести итоговый турнир года через неделю после окончания турнира в Москве), либо завершить гонку на крупном азиатском турнире (например, Пекине). Все полученные после этого очки уже в гонке участвовать не будут. Безусловно, немного пострадают европейские турниры, завершающие сезон, но и сейчас, мы видим, что теннисистки, набравшие нужное количество очков, беззастенчиво снимаются с Линца и Москвы, иногда там даже не появившись.

Нынешний состав участниц итогового турнира в Сингапуре многие считают одним из самых слабых за последние годы. Второй раз подряд турнир игнорирует Серена Вильямс, по известным причинам в списке участниц отсутствует Мария Шарапова, Виктория Азаренко ждет рождения первенца. Трое из семи участниц являются дебютантками  - Каролина Плишкова, Мэдисон Кис и Доминика Цибулкова. На семь отобравшихся теннисисток приходится только три выигранных турнира Большого Шлема (два - у Ангелик Кербер и один у Гарбинье Мугурузы).

С одной стороны, в этот раз нет одной какой-то явной фаворитки (ну. может быть, Ангелик Кербер с небольшой натяжкой), что обещает интригу и непредсказуемость этому турниру. С другой стороны, удастся ли девушкам под занавес сезона продемонстрировать красивую и яркую игру на фоне усталости и накопленных травм?

Что же касается распределения по группам, то жребий распорядился следующим образом:

Красная группа: 

Ангелик Кербер
Симона Халеп
Мэдисон Кис
Доминика Цибулкова

Белая группа

Агнешка Радванска
Каролина Плишкова
Гарбинье Мугуруза
Йоханна Конта или Светлана Кузнецова (в зависимости от результата турнира в Москве)

Турнир начнется в воскресенье, 23 августа и откроется матчами в Красной группе. Первыми на корт выйдут Симона Халеп и Мэдисон Кис, а затем - Ангелик Кербер и Доминика Цибулкова.

Фотографии участниц турнира:

Доминика Цибулкова
фото Getty Images

Гарбинье Мугуруза
фото Getty Images

Мэдисон Кис
фото Getty Images

Агнешка Радванска
фото Getty Images

Каролина Плишкова
фото Getty Images

Симона Халеп
фото Getty Images

Ангелик Кербер
фото Getty Images

Йоханна Конта
фото Getty Images
Как выяснилось, Ангелик Кербер немного попала впросак с выбором наряда для церемонии (или ее стилист). Дело в том, что точно такое же платье уже демонстрировала на вечеринке игроков перед Уимблдоном .... Донна Векич.
Автор: на
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