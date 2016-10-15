В погоню за вайлдкардами

|Кузнецова попросила валйдкард на Кубке Кремля,
в надежде добраться до Сингапура
И каждый раз, организаторы этих турниров оказываются перед большой дилеммой - пойти навстречу звездам или же предоставить вайлдкарды домашним игрокам, для которых это подчас единственная возможность заявить о себе на турнире такого уровня и получить небольшую, но очень нужную финансовую поддержку. Как правило, "задвигают" своих игроков, надеясь, что участие звезд привлечет на трибуны публику, повысит продажи билетов и придаст турниру определенный статус.
Сначала Линц выдал целую обойму вайлдкардов, обладательницами которых стали Мэдисон Кис, Доминика Цибулкова и Белинда Бенчич. Единственный вайлдкард для домашней теннисистки достался Барбаре Хаас, которая впрочем, проиграла уже в своем стартовом матче. Из "варягов" в полном мере воспользоваться предоставленной возможностью удалось лишь Доминике Цибулковой - она уже дошла в Линце до финала, и имеет все шансы все-таки проскочить в Сингапур на подножке уходящего поезда. Белинда Бенчич проиграла в своем первом матче той же Цибулковой, а Мэдисон Кис, дойдя до полуфинала, снялась турнира, понимая, что свое участие в итоговом турнире года она обеспечила практически на 99%.
В Москве вайлдкард попросила Светлана Кузнецова, которая еще не потеряла призрачный шанс попасть в Сингапур. Но для этого ей нужно выиграть как турнир в Тяньцзине, в котором она играет сейчас, так и турнир в Москве. Конечно, организаторы не могли отказать Кузнецовой - во-первых, она действующая чемпионка, во-вторых - титулованная домашняя теннисистка. Немного грустно лишь оттого, что Светлана могла спокойно записаться на Кубок Кремля заранее, не прибегая к услугам вайлдкард, а заветная "дикая карта" вполне могла достаться одной из наших молодых "звездочек". По слухам, та вайлдкард, которую получила Кузнецова, первоначально предназначалась Олесе Первушиной.
Британка Йоханна Конта, которая была одной из претенденток на участие в итоговом турнире года, скорее всего в этом году в Сингапур не попадет. Она должна была играть в Гонконге, но снялась из-за травмы. Ее единственный шанс теперь состоит в том, что кто-нибудь из уже отобравшихся участниц, вдруг откажется играть из-за травмы.
Кутерьма с выдачей вайлдкард, безусловно, привносит определенную интригу в концовку сезона, но с другой стороны, создает ненужный ажиотаж, который иногда заканчивается скандалом. Три года назад организаторы турнира в Линце уже после составления сетки турнира уговорили местную теннисистку Лизу-Марию Мозер вернуть вайлдкард, чтобы им могла воспользоваться Ангелик Кербер, которой позарез нужны были очки.
Вероятно, руководству WTA стоит подумать о том, чтобы каким-то образом отрегулировать процесс выдачи вайлдкард на последних турнирах сезона. В конце концов, теннисисткам никто не мешает заранее продумывать свой график выступлений и заранее записываться на необходимые турниры. Наверняка, скандалов и обиженных будет намного меньше.
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