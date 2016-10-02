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воскресенье, 2 октября 2016 г.
Поздравляю победителей 39 недели 2016 года (Чэнду, Шэньчжэнь, Ухань, Ташкент)
Карен Хачанов - победитель турнира в Чэнду! (первый титул в карьере)
Томаш Бердых - победитель турнира в Шэньчжэне
Кристина Плишкова - победительница турнира в Ташкенте! (первый титул в карьере)
Петра Квитова - победительница турнира в Ухане!
Автор:
Madame Fortuna
на
17:22
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Ярлыки:
Карен Хачанов
,
Кристина Плишкова
,
Петра Квитова
,
Томаш Бердых
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