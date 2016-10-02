воскресенье, 2 октября 2016 г.

Поздравляю победителей 39 недели 2016 года (Чэнду, Шэньчжэнь, Ухань, Ташкент)

Карен Хачанов - победитель турнира в Чэнду! (первый титул в карьере)

Томаш Бердых - победитель турнира в Шэньчжэне

Кристина Плишкова - победительница турнира в Ташкенте! (первый титул в карьере)

Петра Квитова  - победительница турнира в Ухане!

Автор: на
Ярлыки: , , ,

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