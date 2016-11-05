Энди Маррей. Намберван.

|Энди Маррей стал первой ракеткой мира
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Новак Джокович продержался на первом месте в рейтинге 122 недели, и в течение этого времени он был несомненно, лучшим теннисистом планеты. Безусловным фаворитом любого турнира, победить которого мечтал любой соперник. Но после эпической победы на Ролан Гарросе в нем что-то надломилось. Когда в течение нескольких лет подряд ты мечтаешь только об одной единственной победе, и вот она наконец к тебе приходит, в душе наступает полная пустота. С Уимблдона, когда Джокович неожиданно проиграл Сэму Кверри, он был не похож на самого себя. Вряд ли стоит удивляться, что Новак до сих пор находится в состоянии "грогги", не в силах найти мотивацию для победы на турнирах. Он слишком много отдал сил для достижения своей мечты.
Да простят меня болельщики Новака Джоковича, но в последние месяцы этого сезона Энди Маррей был лучшим теннисистом планеты. После неудачи в четвертьфинале US Open против Кеи Нишикори, он словно обрел второе дыхание. Он выиграл три крупных турнира подряд (Пекин, Шанхай и Вену). и я не удивлюсь, если завтра он будет праздновать свою победу в Париже.
Мне нравится, когда сбываются мечты, к которым ты идешь долго и упорно. Даже, если это не мои собственные. Потому что ты знаешь, сколько было затрачено сил и нервов. Поздравления, Энди Маррей!
Здорово!ОтветитьУдалить
Энди нужно подписать пожизненный контракт с Лендлом, он на него влияет исключительно позитивно:)ОтветитьУдалить
На старости лет, перед пенсией Маррей таки успел запрыгнуть на подножку последнего вагона уходящего паровоза . Джокович сильно постарел ( даже визуально, серб выглядит мягко говоря староватым, хотя странно, в барокамере в струе кислорода должен был сохраниться получше, но не суть...),а после 30-ти он уже не сможет держать тот ритм и интенсивность матчей , как было в молодости - годы берут своё. Молодёжь медленно стареет, так и не выиграв ничего выше АТР-500-ка , но и Маррею будет не просто устоять на той горе, на которою он так стремительно взобрался. Он теперь лицо АТР и , надеюсь, справиться с этой ролью гораздо лучше, чем предыдущий лидер рейтинга. Пусть и не такими победами , но в качестве человека и чемпиона . И всё таки Маррей совершил большой подвиг - став первой ракеткой мира в ТАКОМ возрасте! Федерер и Надаль были совсем юными ( как сейчас называют 22-х летних мужиков )) хи-хи )))ОтветитьУдалить