Ана Иванович объявила о завершении карьеры

|Ана Иванович
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Тем не менее, все оказалось до банального просто. Ана сообщила, что решила завершить свою профессиональную карьеру, потому как просто больше нет здоровья. Вторые роли ее не устраивают (из-за травм она не играла с US Open 2016 года и скатилась на 63-е место в рейтинге), а играть в полную силу уже не получается из-за различных травм. Конечно, 29 лет - это вовсе не тот возраст, когда с легкостью можно повесить ракетку на гвоздь, но нужно отдать должное Ане - она решила уйти на своих условиях, не дожидаясь, пока более молодые соперницы просто не оставят ей другого выбора.
Возможно, кто-то и будет удивлен таким поворотом событий, но самые преданные болельщики Иванович уже предвидели нечто подобное в жизни теннисистки, когда она летом вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. Уже тогда стало понятно, что на первое место в жизни Аны вышла ее семья, а вовсе не теннис. Решение о завершении карьеры казалось только делом времени.
Немного грустно, что нам больше не удастся увидеть Ану на корте (ну разве что в некоторых выставочных матчах) - она была настоящим украшением WTA-тура - грациозная, красивая, обаятельная и очень милая. Одна из тех немногих теннисисток, у кого никогда не было никаких проблем с соперницами. Ана всегда старалась со всеми ладить, а ее фирменная открытая улыбка стала ее настоящей визитной карточкой, снискав ей множество верных болельщиков по всему миру.
Удачи, Ана, в новой жизни! Нам будет тебя немного не хватать.....
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