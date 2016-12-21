среда, 21 декабря 2016 г.

Драма в Простеёве: Петра Квитова подвергалась вооруженному нападению

Петра Квитова
фото Getty Images
Тихое теннисное межсезонье было буквально взорвано вчерашними сообщениями из Чехии. Двукратная чемпионка Уимблдона и экс вторая ракетка мира Петра Квитова подверглась вооруженному нападению в своей собственной квартире в городе Простеёв. Грабитель, вооруженный ножом, проник в жилище теннисистки под видом рабочего, проверяющего счетчики. В ванной комнате он приставил нож к горлу девушки, но ей удалось завязать с ним борьбу, в результате которой она получила многочисленные порезы на левой руке.

В своем сообщении на фейсбуке теннисистка написала: "В попытке защищать себя, я очень сильно травмировала левую руку. Я просто в шоке, но к счастью, жива. Травмы очень серьезные и мне необходима помощь специалистов. но я сильная и буду бороться".

Петра была доставлена в больницу города Брно, в сорока километров от Простеёва, где была проведена операция на руке, длившаяся 3 часа и 45 минут. В результате ранения были повреждены сухожилия и задеты нервы, так что примерное время восстановления оценивается в 6-8 недель, в течение которых теннисистке нужно будет носить повязку. Кроме того, в течение 3 месяцев она не сможет поднимать тяжести. Ситуация усугубляется тем, что левая рука является рабочей рукой Квитовой, и последствия травмы могут очень серьезно сказаться на карьере теннисистки.

Грабитель пока не найден, чешская полиция ищет мужчину тридцати с небольшим лет.

К сожалению, это далеко не первый случай, когда известные теннисистки подвергаются нападениям. В 1993 году Моника Селеш была ранена ножом во время матча в Гамбурге и после этого не играла в течение двух лет. А в 2007 году в дом Анны Чакветадзе в Москве забрались грабители и связали девушку телевизионным кабелем. Оправиться от этого происшествия Анна так до конца и не смогла - после этого ее спортивные результаты пошли вниз и в 26 лет она решила завершить свою профессиональную карьеру.

Очень хочется надеяться, что Петра Квитова не только сумеет в кратчайшие сроки вылечить травмированную руку, но сумеет психологически восстановиться после этого жуткого инцидента.

Дом в Простеёве, в котором нахоодится квартира теннисистки
фото 
                                                                                                 Ludek Perina/CTK, via Associated Press

Автор: на
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1 комментарий:

  1. Не такое уж тихое межсезонье. Вика Азаренко родила. Новак с катушек съехал со своим гуру.

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