четверг, 28 июня 2018 г.

Цибулкову прокатили с посевом

Серена Вильямс
фото Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Пока почтенная публика, не увлекающаяся  футболом, готовится к другому грандиозному соревнованию на траве - Уимблдону, за три дня до начала чемпионата разгорелись нешуточные споры.

Дело в том, что вернувшейся из декретного отпуска Серене Вильямс (занимающей ныне лишь 183 позицию в рейтинге), вдруг и с того ни с сего организаторы турниры предоставили место сеянного игрока. Чего раньше никогда до этого не делали. Поразмыслив, аксакалы Уимблдона решили, что 25-й номер посева будет для легендарной чемпионки в самый раз, а в результате чего 32-я сеянная Доминика Цибулкова потеряла свою позицию и теперь может столкнуться в первом раунде с кем угодно.

Если вернуться к предистории вопроса, то нужно заметить, что и раньше, теннисисты, не игравшие много времени из-за травмы, болезни или рождения ребенка имели определенные льготы при возвращении в тур. Так, за ними сохранялся их последний рейтинг на момент ухода, который гарантировал попадание в сетку турнира. Но, увы, не гарантировал посев.

И вот тут мы снова возвращаемся к Серене. Родив в сентябре 2017 года дочку, в марте 2018 младшая Вильямс вновь возращается на корт в Индиан Уэллсе. Правда, триумфального возвращения не получилось - выиграв два матча, в третьем круге она проигрывает своей сестре Винус. В Майями Серена уступает в первом же раунде 22-й сеяной Наоми Осака, а на Ролан Гарросе снимается с матча четвертого круга против Марии Шараповой, сославшись на травму руки.

И вот тут, как по мановению волшебной палочки, возникают разговоры о том, что теннисистки, возвращающиеся после рождения ребенка на корт, не должны быть дискриминированы из-за материнства. И должны иметь возможность не только использовать сохраненный рейтинг, но и посев, который у них был до ухода в декрет. А американцы даже заявили, что предоставят Серене посев на US Open 2018 года. Нетрудно догадаться, все эти разговоры связаны только и исключительно с Сереной Вильямс. Никогда ранее ни о каких поблажках с посевом для матерей-теннисисток не было и речи.

Вопрос - нужны ли такие льготы 36-летней легенде женского тенниса, которая вернулась на корт не просто поиграть и деньжат срубить на жизнь, а вернулась выигрывать и конкурировать за главные трофеи тенниса с другими теннисистками? Серена совершенно точно хочет выиграть еще пару турниров Большого Шлема (чем она хуже Ким Клийстерс?) и войти в теннисную историю еще и как чемпионка-мать. Ну так и пусть это делает на общих основаниях, без льгот и субсидий. Но это уже мое личное мнение.

Но видимо, реалии таковы, что возраст и достаточно длительное отсутствие в туре все же вызывают у Серены определенные сомнения в ее полной готовности. А Уимблдон - это ее территория, где иногда можно выиграть гейм, даже не выходя из сектора подачи. Главное, продержаться первые несколько раундов, которые всегда были для Серены Вильямс несколько проблематичными. И помощь в посеве от организаторов оказалсь ну очень кстати.

Ирония ситуации состоит в том, что не всегда посев гарантирует удачную сетку. Ведь и за пределами топ-32 есть масса талантливых игроков, которые в свой хороший день могут обыграть любого сеяного игрока. Обратных примеров тоже множество. Часто несеянные игроки получают гораздо более благоприятную сетку, чем тем, кто получил посев. А неожиданные проигрыши сеянных часто открывают для них дорогу на позднии стадии турниров. Не случайно, мы так часто видим в четверьфиналах  и полуфиналах грандшлемов совершенно неожиданные лица.

Я совершенно не против (а скорее двумя руками за), чтобы возвращающиеся в тур молодые мамы получали какие-то льготы и преференции, позволяющие им конкурировать с соперницами. Безусловно, материнство нужно поощрять. Но пусть это будут правила, одинаковые для всех. К примеру, чем хуже Серены те же Виктория Азаренко или Вера Звонарева? Последняя, кстати, пытается попасть в основную сетку Уимблдона из квалификации. А ведь для финалистки турнира тоже могли были сделать определенные поблажки.

Ну и напоследок, о Доминике Цибулковой. Очень хочется, чтобы эта теннисистка не оказалась "наказана" жеребьевкой по прихоти организаторов турниров и благодаря Серене Вильямс, которая "отобрала" у нее посев на Уимблдон.
Автор: на
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3 комментария:

  1. Ого, как долго Вас не было. С возвращением!

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  2. Спасибо! Решила слегка тряхнуть стариной.))) Почему-то ситуация с Цибулковой задела за живое. Но не обещаю, что буду часто появляться, не слишком много свободного времени. Но все равно спасибо, что не забыли!

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  3. Ох,с возвращением вас! Очень рада!))

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